Bác sĩ nói về 8 nguy cơ phổ biến khiến bạn bị ung thư

Ung thư hiện nay là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ 2 ở Mỹ. Gần 600.000 người Mỹ chết vì căn bệnh này mỗi năm. Điều đó có nghĩa là hơn 1.600 người Mỹ chết vì ung thư mỗi ngày.



Vi khuẩn H. pylori ẢNH: SHUTTERSTOCK

Một số bệnh ung thư nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, phát sinh do khiếm khuyết di truyền và một số khuynh hướng nhất định, nhưng một số bệnh khác có thể do hành động và môi trường của chúng ta gây ra.

Dưới đây là một số điều phổ biến bạn cần biết để bảo vệ bạn khỏi ung thư trước khi nó tấn công, theo Eat This, Not That!

1. Ăn quá nhiều đường



Đừng ăn quá nhiều đường mà gây hại cho sức khỏe SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu mới cho thấy rằng đường thực sự có thể thúc đẩy sự phát triển của khối u trong cơ thể, và lý do tại sao không có gì đáng ngạc nhiên: Ung thư là chất ngọt do đường làm nhiên liệu.

Lưu ý: Hạn chế tiêu thụ nhiều đường. Bắt đầu bằng cách cắt bỏ các loại đường được thêm vào, được ẩn trong mọi thứ, từ bánh mì đến nước sốt mì ống. Ăn thực phẩm toàn phần và chất xơ, loại bỏ đường, có thể giúp bạn ngăn ngừa mỡ bụng, tiểu đường, bệnh tim, ung thư, bệnh gan, mệt mỏi và sâu răng, theo Eat This, Not That!

2. Uống trà quá nóng

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Ung thư Quốc tế phát hiện ra rằng uống trà quá nóng thực sự có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Kết quả của nghiên cứu này củng cố bằng chứng hiện có từ các nghiên cứu khác về mối liên hệ giữa việc uống trà quá nóng và ung thư thực quản.

Lưu ý: Hãy đợi cho trà nguội một chút rồi hãy nhấp một ngụm!

3. Ngồi quá nhiều

Một lối sống ít vận động là một trong những nguy cơ sức khỏe hiện đại đáng kể nhất, và ngồi trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư.



Việc ngồi nhiều gây ra những tác hại đối với sức khỏe như dễ tăng cân, suy yếu hệ miễn dịch, xương yếu, đau lưng, cứng cột sống, đau chân, có thể mất trí nhớ, có thể mắc bệnh tim, làm tăng nguy cơ bị ung thư... ẢNH MIINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu cho thấy rằng ngồi nhiều hơn 6 giờ trong một ngày có liên quan đến tỷ lệ tử vong tăng 19% nói chung so với ngồi ít hơn 3 giờ một ngày. Vì vậy, hãy di chuyển! JAMA cũng đã công bố một nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa tập thể dục và giảm nguy cơ ung thư.

Lưu ý: Đứng dậy và đi lại hoặc căng duỗi mỗi giờ để giảm thời gian ngồi quá lâu. Và khi không ở văn phòng, hãy nhớ rằng bạn càng hoạt động thể chất càng nhiều thì nguy cơ mắc một số bệnh ung thư phổ biến nhất càng giảm.

4. Ăn nhiều thực phẩm chế biến

Một nghiên cứu của Pháp được công bố bởi BMJ cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm chế biến cực nhanh có liên quan đến một số rối loạn sức khỏe như bệnh tim mạch và mạch vành, cũng như ung thư.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng cần phải tiến hành nhiều nghiên cứu hơn nữa, nhưng kết quả nghiên cứu chỉ ra mối nguy hiểm của chế độ ăn bao gồm các thực phẩm chế biến ngày càng cao, điều này "có thể làm gia tăng gánh nặng ung thư trong những thập kỷ tới", theo Eat This, Not That!

5. Hít bụi gỗ

Bạn thích mày mò với cưa và búa? Chỉ cần đảm bảo đề phòng với lượng mùn cưa bạn hít vào. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng công nhân xưởng cưa và thợ mộc thường xuyên hít phải nhiều bụi từ việc cắt và chà nhám gỗ có nguy cơ cao bị ung thư xoang và khoang mũi hơn người bình thường.

Lưu ý: Đeo mặt nạ để tránh hít phải quá nhiều mùn cưa.

6. Bị nhiễm một số vi khuẩn

Những điều nhỏ nhặt có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Trường hợp cụ thể: vi khuẩn H. pylori đã cùng tồn tại với con người hàng nghìn năm và việc lây nhiễm vi khuẩn này là rất phổ biến. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ước tính rằng cứ 3 người trên thế giới thì có khoảng 2 người chứa vi khuẩn này.

H. pylori không làm cho hầu hết những người bị nhiễm nó bị bệnh, nhưng nó là một yếu tố nguy cơ đáng kể của loét dạ dày tá tràng và là nguyên nhân chủ yếu gây ra phần lớn các vết loét ảnh hưởng đến dạ dày và phần trên ruột non.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, đã xếp H. pylori là tác nhân gây ung thư ở người, bất chấp một số kết quả nghiên cứu trái ngược nhau vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, kể từ đó, các nhà khoa học ngày càng chấp nhận rằng vi khuẩn H. pylori xâm nhập vào dạ dày là một nguyên nhân đáng kể của ung thư dạ dày và ung thư hạch dạ dày.

Lưu ý: Xét nghiệm H.pylori có thể giúp giảm thiểu nguy cơ ung thư. Nếu bạn được phát hiện là dương tính, bạn sẽ được điều trị bằng thuốc kháng sinh và thuốc giảm a xít. Trao đổi với bác sĩ của bạn để xem bạn có nên đi xét nghiệm hay không, theo Eat This, Not That!

7. Sử dụng một số mỹ phẩm

Đã đến lúc bắt đầu đọc kỹ nhãn sản phẩm làm đẹp như bạn đọc nhãn thực phẩm. Không phải tất cả các thành phần đều lành mạnh. Một số chất gây ung thư hàng đầu cần chú ý bao gồm DEA (bị Liên minh Châu Âu cấm), phthalates và formaldehyde.

8. Ăn quá nhiều muối

Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới Quốc tế, ung thư dạ dày là căn bệnh gây ung thư lớn thứ 3 và là loại ung thư phổ biến thứ 5 trên thế giới.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ quá nhiều muối làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây ra các tổn thương, nếu không được chữa lành tốt có thể dẫn đến ung thư dạ dày.

Người Mỹ tiêu thụ trung bình 3.400 mg natri mỗi ngày, mặc dù Hướng dẫn chế độ ăn uống của FDA cho người Mỹ khuyến nghị không quá 2.300 mg.

Lưu ý: Bám sát 2.300 mg mỗi ngày và để kiểm đếm (và tránh natri ẩn), hãy kiểm tra tổng lượng natri được liệt kê trên nhãn thông tin dinh dưỡng. Những mẹo tốt cho sức khỏe với muối này sẽ giúp bạn giảm đầy hơi, cải thiện sức khỏe tim mạch, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)