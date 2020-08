Những gì bạn ăn ảnh hưởng đến cơ thể của bạn từ đầu đến chân, và điều đó bao gồm cả những phần phụ của bạn.

Người ta thường nói mỗi ngày ăn một trái táo sẽ tránh xa được bác sĩ ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK Thực phẩm lên men, như kim chi là kho các vi khuẩn có lợi cho sức khỏe, theo Best Health.

Tiến sĩ Katherine Thurer, bác sĩ phụ khoa tại Viện Raby, Chicago (Mỹ), cho biết ăn nhiều thức ăn lên men, có thể giúp duy trì lượng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh cho cơ thể. Những thực phẩm và đồ uống này ngăn ngừa nhiễm trùng nấm men, u xơ tử cung, nhiễm trùng tiết niệu.

Sau đây là 10 loại thực phẩm đặc biệt cần cho phụ nữ:

1. Cá béo

Cá hồi vừa ngon lại vừa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe phụ nữ SHUTTERSTOCK

Chuyên gia dinh dưỡng Staci Small, từ Indianapolis (Mỹ), cho biết các a xít béo thiết yếu trong cá béo, có trong màng của mọi tế bào trong cơ thể.

A xít này tốt cho tim nên cũng tốt cho sự hưng phấn, vì tuần hoàn tổng thể tốt hơn cũng thúc đẩy lưu lượng máu đến vùng thắt lưng tốt hơn.

A xít béo omega-3 giúp cải thiện tình trạng 'khô hạn' ở phụ nữ mãn kinh. Hãy ăn các loại cá béo như cá hồi 2 lần một tuần. Vào những ngày còn lại, chuyên gia Small khuyên nên bổ sung dầu cá chất lượng cao.

2. Sữa chua và các thực phẩm lên men

Tiến sĩ Thurer cho biết sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn, cũng có thể giúp tạo cho đường ruột và “vùng kín” một môi trường vi khuẩn lành mạnh.

Tuy nhiên, vì đường nuôi dưỡng vi khuẩn có hại, có thể làm mất cân bằng vi khuẩn trong cơ thể, nên hãy chọn sữa chua không đường và thêm trái cây.

Thực phẩm lên men như kim chi, dưa muối, tương chao, có chứa lợi khuẩn lactobacilli. Nhưng cần lưu ý, các thực phẩm này thường chứa nhiều muối, theo Best Health.

3. Trái bơ

Chất béo không bão hòa đơn lành mạnh có trong bơ, các loại hạt và dầu ô liu đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể bạn tạo ra hoóc môn nữ.

Nếu những hoóc môn đó không ổn định - ví dụ mức estrogen quá thấp có thể gây ra “khô hạn”.

Phụ nữ ăn từ 2 phần trái cây trở lên mỗi ngày có nguy cơ bị u xơ tử cung thấp hơn 11% so với những người ăn ít hơn 2 phần một tuần, theo nghiên cứu của Trường Y Pennsylvania (Mỹ).

4. Dâu tây

Dâu tây cung cấp nhiều vitamin C hơn cam ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Thật ngạc nhiên là dâu tây cung cấp nhiều vitamin C hơn cam. Tiến sĩ Small nói: “Phụ nữ thường không nhận đủ vitamin C. Vitamin C cần thiết cho tuyến thượng thận, nơi sản xuất cả hoóc môn giới tính và hoóc môn căng thẳng cortisol".

Ngoài ra, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, rất cần thiết cho cơ và độ đàn hồi của mô.

5. Táo

Một nghiên cứu trong một tạp chí về sản khoa Archives of Gynecology and Obstetrics, cho thấy, những phụ nữ ăn táo mỗi ngày, có chức năng “yêu” tốt hơn - bao gồm sự thỏa mãn, khả năng đạt “lên đỉnh” và hưng phấn, so với những người không ăn. Nhờ vào phloridzin, một phytoestrogen có trong táo, theo Shape.

6. Trứng

Trứng cung cấp nhiều vitamin D. Và việc thiếu vitamin D sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng “bên trong”, theo Best Health.

Trong một nghiên cứu năm 2015, uống bổ sung vitamin D trong 15 tuần đã giúp điều trị nhiễm khuẩn “vùng kín”.

Các nhà nghiên cứu kết luận, thậm chí chỉ cần cơ thể có ít vitamin D, đã có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

7. Xà lách

Một vài chén xà lách sẽ cung cấp một lượng lớn canxi và magiê. Hai khoáng chất này cần thiết cho chức năng và trương lực cơ thích hợp, cho cả “cô bé”.

8. Các loại ngũ cốc

Lúa mạch, bánh mì đen, ngũ cốc rang xay, bắp đều là ngũ cốc nguyên hạt, rất giàu prebiotics. Chất này cung cấp chất xơ lành mạnh làm thức ăn nuôi vi khuẩn có lợi trong cơ thể.

Chuyên gia khuyến nghị nên ăn 25 gram mỗi ngày, tương đương với một chén đậu đen nấu chín (15 gram), một chén quinoa nấu chín (5 gram) và một củ khoai lang (5 gram), theo Shape.

9. Trà

Polyphenol catechin có trong trà xanh - có thể tiêu diệt vi khuẩn E.coli gây nhiễm trùng tiết niệu. Hơn nữa, caffeine trong trà xanh có thể giúp giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt, theo Shape.

10. Nước

Cần phải uống đủ nước để duy trì “vùng kín” ẩm và được bôi trơn. Điều này nói chung sẽ giúp bạn phấn chấn hơn, theo Best Health.

Theo Thiên Lan (Thanh Niên)