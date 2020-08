9 dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư, chớ coi thường!

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai ở Mỹ, sau bệnh tim. Việc phát hiện bệnh càng sớm càng tốt, nó có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn khi điều trị và tiên lượng bệnh, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ.



Dưới đây là những dấu hiệu và triệu chứng, trong đó có dấu hiệu và triệu chứng có thể được coi là vô hại, nhưng đó có thể là cách cơ thể “thông báo” cho bạn biết có điều gì đó không ổn. Và bạn nên đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt, theo Eat This, Not That!

1. Mệt mỏi và thiếu sinh lực

Ai cũng thỉnh thoảng cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi thường xuyên, thì có thể là sức khỏe có vấn đề, bao gồm nhiều loại ung thư.

Tiến sĩ Michele C. Reed (Mỹ) giải thích: Một triệu chứng chính mà tôi thường thấy là mệt mỏi nghiêm trọng và thiếu sinh lực. Vậy chính xác thì cảm giác mệt mỏi là gì? Các bệnh nhân thích mô tả nó như là tôi cảm thấy không ổn và không muốn làm bất cứ điều gì, theo Eat This, Not That!

2. Máu trong nước tiểu

Nếu có gì đó không bình thường trong nước tiểu của bạn, bạn nên đi kiểm tra ngay. Tiến sĩ Reed giải thích rằng nếu có máu trong nước tiểu của bạn thì có thể có vấn đề gì đó với hệ thống đường tiêu hóa (GI) hoặc đường sinh dục (GU) của bạn.

3. Tăng tần suất đi tiểu

Tất nhiên bạn phải đi tiểu nhiều hơn nếu bạn đang tiêu thụ nhiều chất lỏng hơn. Nhưng nếu bạn bắt đầu nhận thấy mức độ khẩn cấp hoặc tần suất đi tiểu ngày càng nhiều, hoặc thậm chí khó đi tiểu, thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư ở đường sinh dục hoặc tuyến tiền liệt.

Tiến sĩ Anees B. Chagpar và cũng là bác sĩ phẫu thuật vú của Yale Medicine (Mỹ) cho biết như trên.

4. Có máu trong phân hoặc phân đen, màu hắc ín

Nếu bạn thấy có máu trong phân của mình, đừng hoảng sợ. Thông thường, nó có thể được coi là bệnh trĩ.

Tuy nhiên, tiến sĩ Chagpar cho rằng nó cũng có thể là điều nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như ung thư đại trực tràng hoặc các bệnh ung thư khác.

Nên chú ý đến phân của bạn, nhất là nếu nó thay đổi màu sắc. Theo tiến sĩ Chagpar, nếu phân của bạn bắt đầu có màu đen hoặc màu đen như hắn ín (nhựa đường), đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày (bao tử), theo Eat This, Not That!

5. Ho mạn tính



Rất nhiều người bị ho, đặc biệt là trong mùa lạnh và cúm. Tuy nhiên, nếu cơn ho của bạn dường như không biến mất, bạn chắc chắn nên đi kiểm tra. Theo tiến sĩ Reed, có thể có vấn đề trong hệ thống phổi của bạn.

6. Ho ra máu hoặc chất nhầy máu

Ho ra máu hoặc chất nhầy có máu có thể xảy ra do nhiễm trùng phổi, như viêm phế quản hoặc viêm phổi, thì đây là điều bạn chớ nên bỏ qua.

Tiến sĩ Beatriz Amendola, một chuyên gia trong lĩnh vực Ung thư học và Liệu pháp Xạ trị, cho biết: Dấu hiệu này sẽ báo cho bác sĩ biết rằng có điều gì đó không ổn. Chúng tôi phải luôn nghĩ đến chẩn đoán tồi tệ nhất và khả năng ung thư phổi nên được điều tra, theo Eat This, Not That!

Các xét nghiệm khả thi mà bác sĩ của bạn có thể muốn tiến hành bao gồm chụp CT ngực hoặc nghiên cứu hình ảnh

7. Thay đổi ở vú

Các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đều khuyến cáo tất cả phụ nữ nên tự kiểm tra ngực của họ định kỳ, bất kể tuổi tác hoặc yếu tố nguy cơ. Tại sao?

Tiến sĩ Reed giải thích, bất kỳ sự tiết dịch nào ở vú, thay đổi kết cấu da hoặc thay đổi núm vú đều có thể là dấu hiệu của ung thư vú.

Bạn nên sớm đi khám ngực.

8. Giảm cân không rõ nguyên nhân

Nếu bạn vẫn chưa thay đổi chế độ ăn uống hoặc thói quen tập thể dục mà lại đang giảm cân, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn có điều gì đó không ổn.

Tiến sĩ Allen Conrad của Montgomery County Chiropractic Center (Mỹ) cho biết: Quét xương toàn thân có thể giúp phát hiện bất kỳ khu vực bất thường nào của hoạt động trao đổi chất gia tăng. Nếu bất kỳ điều gì được tìm thấy trong kết quả của bạn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa ung thư để được hướng dẫn chăm sóc và điều trị trong tương lai, theo Eat This, Not That!

9. Mất cảm giác thèm ăn

Ngoài việc giảm cân, nhiều người bị ung thư cũng sẽ nhận thấy cơn đói của họ đột ngột giảm đi, theo Adam Splaver, tiến sĩ, bác sĩ tim mạch ở Miami (Mỹ).

Tiến sĩ Adam giải thích: “Các tế bào ung thư có nhu cầu lớn về năng lượng và sử dụng các nguồn sẵn có để phát triển”. (còn tiếp)

