Hội Liên hiệp phụ nữ phường Sông Bờ giành giải nhất Hội thi An toàn giao thông

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN thị xã Ayun Pa tổ chức Hội thi An toàn giao thông “Vì hạnh phúc của mỗi gia đình” cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã.

Tiết mục của Hội LHPN phường Hòa Bình đạt giải xuất sắc phần thi chào hỏi. Ảnh: Vũ Chi

Tham dự có bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Đinh Y Khoa-Phó Trưởng phòng đoàn thể và các hội quần chúng (Ban Dân vận Tỉnh ủy); bà Ksor H’Khuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa; bà Phan Thị Kiều Lương-Chủ tịch Hội LHPN thị xã; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Hội thi có sự tham gia của 8 đội đến từ 8 xã, phường của thị xã Ayun Pa. Mỗi đội thi gồm 5 thành viên là cán bộ Hội và hội viên phụ nữ cấp xã. Các đội trải qua 3 phần thi: chào hỏi, thi tiểu phẩm và thi kiến thức về an toàn giao thông. Nội dung các phần thi tập trung vào kiến thức về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông, nhất là giao thông đường bộ.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích cùng 2 giải phụ cho đội có phần thi chào hỏi và thi tiểu phẩm xuất sắc nhất; trong đó giải nhất thuộc về Hội LHPN phường Sông Bờ; giải nhì thuộc về Hội LHPN phường Hòa Bình và Hội LHPN xã Ia Rtô đạt giải ba.

Ban tổ chức trao giải nhất cho Hội LHPN phường Sông Bờ. Ảnh: Vũ Chi

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; những vấn đề nổi cộm hiện nay về an toàn giao thông đang được cộng đồng và dư luận xã hội quan tâm; qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của hội viên phụ nữ khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

VŨ CHI