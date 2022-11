Tuyên tuyền an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Phan Bội Châu

(GLO)- Chiều 26-11, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành lái xe gắn máy cho học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku).

Học sinh khối 11 Trường THPT Phan Bội Châu được trang bị kiến thức về Luật An toàn giao thông đường bộ. Ảnh: H.S

Tham gia chương trình, gần 600 học sinh khối lớp 11, Trường THPT Phan Bội Châu đã được giảng viên Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe (Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai), Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) trang bị các kiến thức chuyên đề: Quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe mô tô, xe gắn máy; hệ thống báo hiệu đường bộ; phân biệt xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và quy định về xử phạt vi phạm hành chính; xử lý các tình huống giao thông; hướng dẫn và thực hành lái xe gắn máy, xe máy điện trong sa hình.

Trong khuôn khổ chương trình, để giúp học sinh dễ tiếp cận với các quy định của Luật Giao thông đường bộ, Ban tổ chức đã lồng ghép các câu hỏi đố vui, trình chiếu clip tình huống nguy hiểm khi học sinh điều khiển phương tiện xe gắn máy lưu thông trên đường.

Học sinh hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi đố vui liên quan các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: H.S

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức của học sinh THPT về Luật Giao thông đường bộ, tham gia giao thông an toàn; qua đó, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc.

HOÀNH SƠN