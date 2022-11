Phú Thiện tổ chức Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông

(GLO)- Chiều 28-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 91 đại biểu đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn huyện.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ánh Dương

Theo đó, trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được báo cáo viên của Ban An toàn Giao thông tỉnh truyền đạt chuyên đề về quán triệt, phổ biến một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thông tin tình hình chung về công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo chuyên đề về vai trò của Mặt trận cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm, hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở cộng đồng khu dân cư.



Hội nghị tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; đồng thời, nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông góp phần thực hiện chỉ tiêu kéo giảm từ 5% đến 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.



