Nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), lực lượng Công an đã tham mưu giúp chính quyền địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư.





Cán bộ Công an huyện Kbang hướng dẫn thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng” thôn Thống Nhất (xã Sơn Lang) sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Hạ Vy

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, tham mưu giúp chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư.



Thị trấn Kbang là địa phương đầu tiên của tỉnh ra mắt mô hình này vào ngày 29-8 với sự tham gia của 32 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Phan Bội Châu (thuộc tổ dân phố 6). Đến ngày 5-10, UBND xã Sơn Lang (huyện Kbang) tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng” tại thôn Thống Nhất với 6 hộ gia đình tham gia. Ông Lê Quý Truyền-Chủ tịch UBND xã Sơn Lang-cho biết: “Trên cơ sở nòng cốt là các tổ tự quản, mô hình nhằm xây dựng lực lượng chữa cháy tại chỗ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khi có sự cố xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”.



Theo Thượng tá Trần Đăng Khoa-Phó Trưởng Công an huyện Kbang: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, Công an huyện đã rà soát, lựa chọn các đối tượng trên địa bàn quản lý, những tuyến phố có các hộ gia đình liền kề, các ngõ, hẻm sâu tập trung nhiều nhà dân để tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo tổ chức xây dựng mô hình. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, đến hết ngày 8-10-2022, tất cả 14/14 xã, thị trấn đều đã hoàn thành việc tổ chức xây dựng, ra mắt 1 mô hình điểm và sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Công an huyện sẽ tiếp tục cử lực lượng hướng dẫn, tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH cho các hộ dân tham gia mô hình. Đồng thời, chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích, lợi ích thiết thực của mô hình, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện.



Là phường trung tâm của TP. Pleiku, sáng 4-10, UBND phường Diên Hồng cũng phối hợp với Công an thành phố ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng” tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ (thuộc tổ dân phố 2) với sự tự nguyện tham gia của 21 hộ gia đình. Để chủ động trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC trên tuyến phố, các thành viên tham gia mô hình đã tự nguyện đóng góp kinh phí mua sắm các phương tiện chữa cháy như: bình cứu hỏa, dụng cụ phá dỡ, vòi, thiết bị mở khóa trụ nước chữa cháy, chuông báo cháy…

Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng tại xã Sơn Lang, huyện Kbang. Ảnh: Hạ Vy



Trung tá Lương Anh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an TP. Pleiku) cho hay: Tổ liên gia an toàn về PCCC là lực lượng PCCC tại chỗ, được hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với nhau và hỗ trợ cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra để hạn chế tối đa thiệt hại. Ngoài ra, tổ liên gia an toàn về PCCC có nhiệm vụ nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC, CNCH, phản ánh với UBND phường, xã và lực lượng Công an để kịp thời xử lý; tuyên truyền, vận động các thành viên thuộc tổ liên gia tự giác chấp hành các quy định pháp luật về PCCC, CNCH, tham gia diễn tập phương án PCCC, CNCH khi được cấp có thẩm quyền huy động; thực hiện các điều kiện an toàn PCCC, CNCH và triển khai các phương án thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra. Tổ liên gia cũng tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ, tổ chức chữa cháy và CNCH khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra trong khu vực.



Theo thống kê, từ cuối tháng 8-2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng gần hơn 20 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư với sự tham gia của hàng trăm hộ dân. Mô hình này đang được các địa phương tiếp tục nhân rộng. Đây là một giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân trong công tác PCCC.



HẠ VY