Công an tỉnh Gia Lai phát động cao điểm "90 ngày, đêm"

(GLO)- Sáng 13-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối với Công an cấp huyện về triển khai Kế hoạch số 2605/KH-CAT-PC06 ngày 4-10-2022 của Công an tỉnh về cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, số tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022 và đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP.





Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đánh giá công tác cấp Căn cước công dân, quản lý cư trú trong tình hình mới; công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 và triển khai dịch vụ công trực tuyến. Tính đến ngày 30-9, tỉnh Gia Lai có trên 1 triệu công dân được cấp thẻ Căn cước công dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Ánh



Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ và đề xuất nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới.



Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh tập trung thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” về tăng cường giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu được giao như: bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước Công dân, cấp định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải hoàn thành 100% các chỉ tiêu do lãnh đạo Bộ giao, Giám đốc Công an tỉnh giao trước ngày 1-1-2023.



LÊ ÁNH