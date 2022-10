Công an Gia Lai gấp rút chuẩn bị các điều kiện để bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trước ngày 1-1-2023.





Một trong những mục tiêu mà Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đặt ra là phải đảm bảo dữ liệu gốc “đúng, đủ, sạch, sống”. Đây được coi là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công chủ trương bỏ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Công an các địa phương đang gấp rút thực hiện nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư và cấp CCCD. Ảnh: Hữu Trường





Tại Gia Lai, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua giúp địa phương có nhiều thuận lợi trong lộ trình bảo đảm các điều kiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Tính đến hết ngày 20-9-2022, Công an toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 1.183.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD), bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.099.000 công dân đã có thẻ CCCD trên tổng số hơn 1.252.000 công dân đủ điều kiện (đạt tỷ lệ gần 90%). Hiện nay, Công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cấp CCCD gắn chip điện tử, phấn đấu có 100% công dân đủ điều kiện được cấp CCCD, sau đó duy trì công tác này thường xuyên. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tiếp nhận hơn 93.500 hồ sơ nghiệp vụ cư trú trên hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã giải quyết trả kết quả hơn 91.500 hồ sơ (đạt 98%).



Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư và cấp CCCD cho những trường hợp còn lại. Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp Sở Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành có liên quan đến định danh và xác thực điện tử, có quy định về việc cấp các giấy tờ cá nhân hoặc xác nhận thông tin cá nhân của công dân để phục vụ cho việc nghiên cứu, tích hợp các thông tin có liên quan trên CCCD; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được lợi ích từ Đề án 06, qua đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với chủ trương trên.



Thượng tá Chu Kiến Trúc-Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: Việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh thời gian qua gặp một số khó khăn. Cụ thể, một bộ phận người dân nhận thức còn hạn chế, đặc biệt là bà con tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình ít giải quyết các thủ tục hành chính đã không chủ động khai báo và phối hợp để cấp CCCD theo quy định, gây nhiều khó khăn cho Công an cơ sở. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mặc dù được nâng lên nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế. Tiến độ triển khai thu thập thông tin, làm giàu dữ liệu chuyên ngành, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao của một số sở, ngành, địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu khi tiến hành kết nối, chia sẻ dữ liệu.



“Đơn vị đang tích cực tham mưu Giám đốc Công an tỉnh về các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai, thực hiện gấp rút, hoàn thành đúng tiến độ thời gian bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh, UBND cấp huyện tiến hành rà soát, báo cáo kết quả, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho người dân và sự phát triển kinh tế-xã hội. Đề xuất các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý. Bên cạnh đó, Công an mỗi đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn, cùng quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-Thượng tá Chu Kiến Trúc nói.



HỮU TRƯỜNG