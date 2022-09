Điện lực Mang Yang giúp người dân sử dụng điện an toàn

(GLO)- Sau cơn mưa chiều dai dẳng, khi trời bắt đầu sụp tối, bước nhanh qua những ổ gà vẫn còn đọng nước trên con đường mòn, ông Thơng-Trưởng thôn Kon Cha Ră (xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) hướng về hội trường thôn đang sáng rực ánh đèn. “Hôm nay, Điện lực Mang Yang cử người đến hướng dẫn dân làng cách sử dụng điện an toàn. Lâu nay, bà con cứ có điện là dùng thôi, khi hư hỏng thì chờ công nhân điện lực xuống sửa chứ không hiểu biết mấy về điện. Cách đây mấy năm, cũng đã có trường hợp trẻ trong làng bị điện giật tử vong, là do cái phích cắm bị hư mà người nhà không biết cách thay, không biết cách sửa. Nay được cán bộ về hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, bà con phấn khởi lắm”-ông Thơng cho biết.

Bên trong hội trường, máy chiếu phục vụ cho công tác tuyên truyền đã sẵn sàng. Khoảng 19 giờ, dân làng đã tập trung đông đủ. Cũng như mọi buổi tuyên truyền khác, trước tiên, bà con sẽ được phổ biến những hành vi nghiêm cấm trong sử dụng điện; các mức xử lý đối với các hành vi vi phạm trong an toàn điện. Đồng thời, Điện lực Mang Yang cũng chiếu một số phóng sự truyền hình liên quan đến các hành vi vi phạm an toàn điện gây chết người như: chích cá bằng xung điện, dùng máy phát điện trong phòng kín... để bà con xem và rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, đó chưa phải là phần người dân quan tâm nhất. Thứ thu hút sự chú ý của bà con hơn cả chính là tấm bảng đính một số thiết bị và dụng cụ cơ bản trong lắp đặt, sửa chữa điện được treo bên trái cửa hội trường. Trên bảng đính các loại dây điện, bút thử điện hạ áp, áp tô mát, ổ cắm, kìm cách điện, tua vít, băng keo cách điện... Sau khi được xem thông tin tuyên truyền trên máy chiếu, dân làng tập hợp xung quanh tấm bảng nghe công nhân điện lực hướng dẫn cách sử dụng cũng như một số thao tác sửa chữa điện đơn giản.

Công nhân Điện lực Mang Yang hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn. Ảnh: Kim Linh

Anh Hrun chia sẻ: “Tôi nghĩ những buổi tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp như thế này rất cần thiết. Điện rất nguy hiểm, mà tính mạng thì quý. Trước giờ, bà con không có nhiều kiến thức về điện, có người còn không hiểu. Nay được ngành điện quan tâm, chúng tôi mừng lắm. Thanh niên trong làng cũng biết được cách xử lý tạm khi có sự cố về điện. Ai cũng ý thức được việc sử dụng điện cẩn thận là đang giữ gìn tài sản cũng như tính mạng của mình và người thân”.

Ông Nguyễn Thanh Thảo-cán bộ Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật (Điện lực Mang Yang) cho hay: “Chúng tôi cho rằng, với địa bàn có đông người dân tộc thiểu số, trình độ còn hạn chế thì công tác tuyên truyền phải đổi mới, trực quan hơn. Vì vậy, đơn vị đã triển khai làm bảng hướng dẫn cách sử dụng điện với những vật tư, dụng cụ cơ bản. Trên bảng có nội dung hướng dẫn người dân sử dụng những vật liệu dễ kiếm như ống nhựa, ống nước, lốp xe để bọc lại những đoạn dây điện trần nếu có; khi sửa máy bơm phải treo bảng thông báo... Cũng bởi, thực tế đã xảy ra trường hợp đang sửa máy bơm thì người nhà không biết nên đóng điện, gây tai nạn chết người”.

Cùng với hoạt động tuyên truyền cách sử dụng điện an toàn, công nhân ngành Điện thường hỗ trợ bà con sửa chữa đường dây sau công tơ. Ảnh: Kim Linh

Làng Kon Cha Ră có 247 hộ, trong đó có 25 hộ mới tách và 42 hộ nghèo. Đường điện trong làng được kéo về từ khá lâu. Đối với các hộ mới tách, muốn có điện phải kéo nhờ từ những gia đình ở gần, có nhà phải kéo đường dây tới 150 m nên điện yếu. Ông Hồ Đức Huấn-Giám đốc Điện lực Mang Yang-cho hay: “Sở dĩ chúng tôi chọn làng Kon Cha Ră làm điểm triển khai hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn cũng như cách sửa chữa điện đơn giản là do đường dây sau công tơ có nhiều điểm mất an toàn như cột tạm bợ, chạm dây với mái nhà, dây thấp... Chúng tôi cũng đã có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ thế để đưa lưới điện về gần nhà dân, giảm chiều dài đường dây sau công tơ. Dự kiến, tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu đồng, đầu tư hơn 1 km đường dây hạ thế, sẽ triển khai trong năm 2023”.