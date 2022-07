Điện lực Đức Cơ đồng hành với khách hàng

(GLO)- Để giúp người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, Điện lực Đức Cơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động theo dõi tình hình, hạn chế tối đa tình trạng hóa đơn tiền điện của khách hàng tăng cao.

Ông Nguyễn Thanh Liễu-Phó Giám đốc Điện lực Đức Cơ-cho biết: “Để hạn chế tối đa tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong các tháng mùa hè nắng nóng, chúng tôi tăng cường kiểm tra, phúc tra chỉ số công tơ đối với các khách hàng có sản lượng điện tăng, giảm đột biến trên 30% so với tháng liền kề. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật theo dõi và trả lời mọi thắc mắc của khách hàng, từ đó có sự điều tiết hợp lý, khoa học, nhằm hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao của tháng tiếp theo”.

Bên cạnh đó, Điện lực Đức Cơ đẩy mạnh tuyên truyền về các giải pháp tiết kiệm điện cũng như sử dụng các thiết bị điện vào giờ cao điểm an toàn; chủ động kiểm tra hệ thống điện sau công tơ đến các thiết bị trong gia đình để kịp thời phát hiện và xử lý hoặc thay thế dây dẫn không đảm bảo vận hành; thay thế các thiết bị bảo vệ trong gia đình như: cầu dao, cầu chì, aptomat... phù hợp với phụ tải nhằm tránh gây cháy nổ.

Cùng với đó, Điện lực Đức Cơ còn hướng dẫn khách hàng cài đặt app CSKH của Tổng Công ty Điện lực miền Trung để chủ động biết được lượng điện năng sử dụng từng thời điểm, so sánh giữa các tháng, năm trước đó. Nhờ vậy, khách hàng đã tự điều chỉnh thói quen, hành vi sử dụng điện của mình hiệu quả và tiết kiệm, nhất là những tháng cao điểm nắng nóng. Anh Hoàng Văn Lý (tổ 1, thị trấn Chư Ty) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi có thói quen khi không sử dụng bình siêu tốc, máy quạt... thì vẫn cắm vào ổ điện mà không nghĩ việc này vẫn gây tốn điện và mất an toàn. Sau khi được các công nhân điện lực tuyên truyền, hướng dẫn, tôi đã biết cách sử dụng các thiết bị điện một cách an toàn hơn”.

Nhân viên Điện lực hướng dẫn khách hàng sử dụng các tiện ích trên app CSKH của Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Ảnh: Khang Nghi

Với đặc thù là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn, Điện lực Đức Cơ phối hợp với đội ngũ trưởng thôn, già làng để phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho bà con. Qua các buổi tuyên truyền, đơn vị đã tư vấn cho người dân sử dụng bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời, hạn chế sử dụng thiết bị đun sôi trực tiếp như ấm siêu tốc và các loại ấm sợi đốt. Bên cạnh việc treo bảng thông báo tuyên truyền về tiết kiệm điện tại trụ sở Điện lực, đơn vị còn niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và các điểm thu tiền điện, điểm giao dịch của các ngân hàng để người dân dễ dàng tiếp cận tìm hiểu thêm.

Ngoài ra, đối với các khách hàng lớn như: Công ty TNHH một thành viên 72, Công ty TNHH một thành viên 74 và Chi nhánh Công ty 75 (Binh đoàn 15), đơn vị đã đến làm việc hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống tụ bù hạ áp và vận động khách hàng tham gia sử dụng điện tiết kiệm kết hợp sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc vận hành các dây chuyền không cần thiết vào các giờ cao điểm trong ngày, tăng cường bố trí kế hoạch sản xuất trong giờ thấp điểm…

Việc đẩy mạnh công tác giám sát, tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với Điện lực Đức Cơ nói riêng và ngành điện nói chung nhằm nâng cao chất lượng công tác kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.