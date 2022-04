Tuổi trẻ Công ty Điện lực Gia Lai hướng về cộng đồng

(GLO)- Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình hay và ý nghĩa.





Mới đây, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với Điện lực Mang Yang triển khai lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời cho người dân làng Kret Krot, xã Hà Ra, huyện Mang Yang. Công trình có tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội của Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai triển khai trong Tháng Thanh niên năm 2022 nhằm góp một phần nhỏ hỗ trợ dân làng cải thiện cuộc sống. Trước đó, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã tiến hành khảo sát các vị trí cần lắp đặt để đặt mua bộ đèn năng lượng mặt trời, sau đó gia công tại đơn vị để thi công đúng tiến độ.

Kéo điện về làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang). Ảnh: Hà Duy



Kret Krot là làng đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang. Làng có 178 hộ với gần 1.000 khẩu, trong đó hơn 99% là người dân tộc Bahnar, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Ông Sum-Trưởng thôn Kret Krot-cho biết: “Trẻ em trong làng thường tụ tập đi chơi vào buổi tối, nhưng các nhánh rẽ đường làng không có điện thắp sáng nên nguy hiểm. Được ngành điện lắp đặt đèn chiếu sáng vào buổi tối, sửa chữa điện trong nhà cho những hộ có điện bị hư hỏng, rồi tặng quà nữa, bà con vui lắm”.



Ông Hồ Đức Huấn-Giám đốc Điện lực Mang Yang-cho hay: “Thời gian qua, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai thường xuyên phối hợp với Điện lực Mang Yang triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như lắp bóng đèn chiếu sáng tại làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang); thôn 3 (xã Đak Jơ Ta); khu gia đình Trại giam Gia Trung; thôn 1 (xã Ayun); làng Roh (xã Lơ Pang)… Công trình đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như tạo điều kiện cho bà con trong việc đi lại, vui chơi vào ban đêm”.



Trước đó, Chi Đoàn Điện lực Đức Cơ đã xây dựng công trình đường điện chiếu sáng tại làng Sung, xã Ia Dơk. Công trình được thực hiện với tổng kinh phí hơn 45 triệu đồng, gồm hệ thống dây dẫn và bóng điện chiếu sáng trên tuyến đường làng dài hơn 700 m. Với hệ thống đèn tự động, toàn bộ tuyến đường được chiếu sáng vào ban đêm và tự ngắt vào ban ngày, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Người dân làng Sung rất phấn khởi vì công trình điện giúp dân làng thuận tiện và an toàn hơn khi di chuyển, đi lại vào ban đêm.



Anh Đoàn Minh Phúc-Phó Bí thư Chi Đoàn Điện lực Đức Cơ-chia sẻ: “Bên cạnh việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng, sửa chữa điện cho bà con, Chi Đoàn Điện lực Đức Cơ còn tặng 30 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tuyên truyền bà con tiết kiệm điện. Những người trẻ như chúng tôi mong muốn qua đó được đóng góp công sức cùng với địa phương hoàn thành tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới”.



Cùng với đó, mới đây, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Mit Kom 2 (xã Ia O, huyện Ia Grai) với tổng chiều dài đường dây 800 m; sửa chữa, thay thế những thiết bị chiếu sáng bị hư hỏng cho các hộ dân trong làng. Tổng kinh phí cho hoạt động này là 20 triệu đồng.



Anh Phạm Tiến Huy-Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai-thông tin: “Thời gian qua, cùng với nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai còn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Đây cũng là hoạt động thể hiện được vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên Công ty trong việc hỗ trợ, giúp đỡ bà con vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn, chung tay với địa phương trong việc hoàn thành tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới”.



Ghi nhận những nỗ lực đó, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã được Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; các năm 2019, 2021, Đoàn cơ sở được Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.



HÀ DUY