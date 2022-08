Tuyên truyền, vận động "Tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông"

(GLO)- Sáng 7-8, tại Tịnh xá Ngọc Cổ (phường Yên Thế, TP. Pleiku), Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động “Tăng ni, phật tử tham gia ​đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT)” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và Lễ Cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh‌: Minh Nguyễn



Theo nội dung ký kết, Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thống nhất sẽ tăng cường triển khai các nội dung, giải pháp về đảm bảo trật tự, ATGT; phát huy vai trò phối hợp giữa Ban An toàn giao thông các cấp và các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tỉnh triển khai tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự, ATGT và xây dựng ý thức văn hóa giao thông trong tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.



Căn cứ chương trình phối hợp, Ban An toàn giao thông cấp huyện phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền về quy tắc giao thông; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; xây dựng ý thức văn hóa giao thông; phê phán những hành vi vi phạm trật tự ATGT; triển khai và nhân rộng các mô hình điển hình trong công tác đảm bảo ATGT. Tuyên truyền, vận động gia đình phật tử gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; tham gia công tác đảm bảo ATGT; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đường giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới.



Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vận động phật tử tham gia vào các hoạt động về ATGT do chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức; tham gia làm thành viên tích cực của các mô hình: “Tuyến đường Phụ nữ tự quản”; “Thanh niên tình nguyện tham gia sơ cấp cứu tai nạn giao thông”; “Thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự, ATGT”… ở cơ sở.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp trước sự chứng kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương. Ảnh: Minh Nguyễn



Đặc biệt, vào ngày Rằm tháng Bảy (Âm lịch) và dịp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” hàng năm, hai bên thống nhất tổ chức các hoạt động truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần, góp phần chia sẻ nỗi đau mất mát, giúp các gia đình có người thân không may bị thương vong do tai nạn giao thông có động lực, cơ hội vượt qua nỗi đau vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, vận động các cơ sở thờ tự Phật giáo tổ chức cầu siêu cho các nạn nhận tử vong do tai nạn giao thông trong lễ cầu siêu thường niên; vận động không lập am, miếu thờ tự tại hiện trường tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến hành lang ATGT đường bộ.



Chiều cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh còn phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ Cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.



MINH NGUYỄN