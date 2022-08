Ký kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19

(GLO)- Sáng 2-8, tại thị xã An Khê, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với Công an các địa phương có tuyến quốc lộ đi qua gồm: huyện Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang và thị xã An Khê. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ ký kết.



Gia Lai: Ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông



Dự lễ có lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, UBND, Công an các huyện Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang và thị xã An Khê cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) các địa phương.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Công an các địa phương. Ảnh: Ngọc Minh



Theo đó, lãnh đạo Phòng CSGT đã thông qua nội dung Quy chế phối hợp giữa Phòng CSGT với Công an các huyện, thị xã có tuyến quốc lộ đi qua. Các đơn vị sẽ phối hợp thực hiện trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo TTATGT; tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; rà soát, kiến nghị khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và các bất cập trong tổ chức giao thông.



Cùng với đó, phối hợp chỉ huy, điều khiển giao thông; phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của lực lượng CSGT, công an cơ sở và các lực lượng có liên quan; sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch.



Tại buổi lễ ký kết, lãnh đạo công an các huyện, thị xã cùng lãnh đạo UBND các địa phương đã tập trung thảo luận, nêu những thuận lợi, khó khăn, đề ra các biện pháp triển khai nhằm đảm bảo tình hình TTATGT, trật tự xã hội; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.



Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã đã chứng kiến Phòng CSGT ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm TTATGT với công an các địa phương.



Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm yêu cầu ngay sau lễ ký kết, Công an các địa phương khẩn trương báo cáo Thị ủy, Huyện ủy về kết quả lễ ký kết và tham mưu văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp, các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo TTATGT theo chức năng. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và lấy công tác tuyên truyền làm trọng tâm. Giao PC08 chủ trì, khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông và thành lập Tổ tuyên truyền tham gia phối hợp, hướng dẫn công an các địa phương để nâng cao chất lượng, tần suất các buổi tuyên truyền trực tiếp…



Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt kết quả, Thiếu tướng Rah Lan Lâm mong muốn các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng ban An toàn giao thông các địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở. Các đồng chí cũng tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền cấp xã, phường nâng cao trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, phối hợp lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục các điểm đen; lắp đặt camera an ninh, xử lý trật tự an toàn hành lang, phòng-chống tội phạm…



NGỌC MINH