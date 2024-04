Theo đó, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội... được nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27-4 đến hết ngày 1-5-2024. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), tăng cường các giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Sở GT-VT đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo phòng ban chuyên môn của huyện, UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng trên các tuyến đường do địa phương quản lý; ban quản lý dự án tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình đang thi công xây dựng trên tuyến đường đang khai thác trên địa bàn và phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt, tránh làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của nhân dân trong dịp nghỉ này; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh, an toàn giao thông…

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách cần có kế hoạch bố trí đủ số lượng phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, xây dựng phương án dự phòng hoặc tăng cường phương tiện và công tác đảm bảo an toàn giao thông để đáp ứng nhu cầu vận chuyển; đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện, tuyệt đối không đưa phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia giao thông; quán triệt, phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện đúng quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian lái xe trong ngày, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn trong máu và hơi thở; duy trì tình trạng hoạt động, truyền dẫn đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, từ camera theo đúng quy định; thực hiện bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan; thực hiệnniêm yết, thu đúng giá vé, nghiêm cấm các hành vi đầu cơ; phối hợp với lực lượng chức năng, cơ quan có liên quan công tác kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện kinh doanh vận tải, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải.

Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh xây dựng và tổ chức kế hoạch phục vụ vận tải khách, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận và nhân viên có liên quan; có kế hoạch hoặc phối hợp với cơ quan chức năng để huy động phương tiện chuyển tải khách của các xe bị xử lý vì chở khách quá tải; nghiêm túc thực hiện các quy định trong tổ chức hoạt động kiểm định phương tiện; tiếp tục động viên cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, người lao động trong đơn vị thực hiện tăng ca, làm thêm giờ, kể cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm không để tồn đọng phương tiện, ưu tiên kiểm định trước cho các phương tiện vận tải hành khách; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng an toàn của phương tiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình kiểm định, chỉ rõ các hư hỏng để chủ xe, lái xe sửa chữa, khắc phục; kiên quyết không cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Sở GT-VT chỉ đạo Thanh tra Giao thông bố trí lực lượng thanh kiểm tra, nhất là tại các đầu mối giao thông, Bến xe Đức Long chú trọng xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; phân công trực 24/24 để hướng dẫn, xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân thông qua đường dây nóng; bố trí lực lượng kiểm tra tại bến xe vào thời gian cao điểm; phối hợp với các lực lượng Công an tổ chức tốt công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm những vi phạm; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và phản ánh của hành khách đối với các đơn vị vận tải vi phạm về giá vé, về chất lượng dịch vụ vận tải.