Gia Lai: Ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Chiều 1-8, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với công an cấp huyện có tuyến quốc lộ đi qua gồm: TP. Pleiku, Chư Păh, Chư Prông, Đức Cơ và Ia Grai.



Ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo trật tự ATGT giữa Phòng CSGT Công an tỉnh và công an cấp huyện. Ảnh: Bá Bính



Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh đã thông qua nội dung, trách nhiệm và phương án phối hợp trong công tác đảm bảo TTATGT với Công an các huyện-nơi có các tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ), quốc lộ 19, quốc lộ 25 đi qua. Theo đó, các đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các nội dung: tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo TTATGT; tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; rà soát, kiến nghị khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và các bất cập trong tổ chức giao thông; chỉ huy, điều khiển giao thông; phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của lực lượng CSGT, công an cơ sở và các lực lượng có liên quan; sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch.



Tại buổi ký kết, lãnh đạo Công an các địa phương cùng các cơ quan chuyên môn đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp toàn diện trong công tác đảm bảo TTATGT. Qua đó, nhằm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.



BÁ BÍNH