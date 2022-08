(GLO)- Chiều 16-8, Sở Y tế Gia Lai tổ chức "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế, đại diện Công an tỉnh; chính quyền, MTTQ và Công an phường Tây Sơn; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Y tế; các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh của Sở.

Phát biểu khai mạc tại ngày hội, Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam nhấn mạnh: Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; trong 17 năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm, gắn với công tác nhận xét thi đua của mỗi đơn vị… Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Được biết, hiện nay Sở Y tế có 29 đơn vị trực thuộc, gồm: tuyến tỉnh có 6 bệnh viện, 2 Chi cục, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y. Tuyến huyện có 17 trung tâm y tế, 220 trạm y tế tuyến xã. Tổng số cán bộ y tế toàn ngành là: 4.776 người.

Hàng năm, lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của Đảng ủy cấp trên đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và hướng dẫn của Công an tỉnh về công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế.

Chiều 16-8, Sở Y tế Gia Lai tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022. Ảnh: Như Nguyện

Ngành thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phổ biến, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để tổ chức nghiên cứu, thực hiện.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh trật tự của Sở Y tế luôn được ổn định, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Trong năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Y tế không để xảy ra vi phạm pháp luật và có hành vi sa vào các tệ nạn xã hội, ma túy….

Thời gian tới, Ban Giám đốc Sở Y tế tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; bồi đắp ý thức tự giác, trách nhiệm mỗi cá nhân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục thực hiện tốt Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28-2-2021 của Bộ Công an về “Quy định khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự”.

Đồng thời, tiếp tục triến khai Quy chế sâu rộng đến tất cả các cơ sở y tế, đơn vị Công an liên quan tạo sự thống nhất về nhận thức, xác định trách nhiệm của mỗi bên trong phối hợp thực hiện; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy chế để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành về đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực y tế…