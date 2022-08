Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Theo đó, các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gồm đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của các cấp về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Ra mắt mô hình Tiếng kẻng an ninh tại huyện Phú Thiện. Ảnh: P.H.T

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; cổ vũ, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tặng Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ.

Nội dung ngày hội tập trung khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian đã qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm 2022); rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ; biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chương trình ngày hội gồm phần lễ và phần hội. Thời gian tổ chức từ nay đến ngày 19-8.

Tại Kế hoạch, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng giao Công an tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện Phú Thiện và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh trao đổi, thống nhất các hoạt động “điểm”.

PHƯƠNG VI