8 tháng năm 2022, số người chết vì tai nạn giao thông tăng 8,67% so với cùng kỳ

(GLO)- Nguồn tin từ TTO ngày 24-8 cho biết, trong 8 tháng năm 2022 (tính từ ngày 15-12-2021 đến ngày 14-8-2022), toàn quốc xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.276 người, bị thương 4.957 người. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 190 vụ (2,47%), giảm 387 người bị thương (7,24%) nhưng tăng 341 người chết (8,67%).

Hiện trường vụ tai nạn giao tại Km 1581 đường Hồ Chí Minh thuộc thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Lê Anh Trong khi đó, thông tin trên Báo Nhân Dân nêu: Chỉ trong tháng 8-2022, toàn quốc xảy ra 952 vụ tai nạn giao thông, làm chết 491 người và bị thương 701 người. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 436 vụ tai nạn giao thông (84,5%), tăng 229 người chết (87,4%), tăng 352 người bị thương (100,86%).

Cụ thể: Đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 5 vụ (125%), tăng 5 người chết (166,67%), tăng 2 người bị thương. Đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (71,43%), giảm 4 người chết (80%), số người bị thương không thay đổi.

Đối với Cục Hàng không Việt Nam, tháng 8-2022 nhận được 59 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 9 sự cố, trong đó 1 sự cố mức C và 8 sự cố mức D, giảm 3 sự cố so với tháng 7-2022 và tăng 9 sự cố so với cùng kỳ năm 2021, không xảy ra sự cố uy hiếp an toàn nghiêm trọng và sự cố uy hiếp an toàn cao.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, so với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng năm 2022 giảm 190 vụ (2,47%), giảm 387 người bị thương (7,24%) nhưng số người chết lại tăng 341 người (8,67%).

Cụ thể, nguồn tin từ TTXVN cho biết: Riêng trên đường bộ, cả nước xảy ra 7.390 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.178 người, bị thương 4.937 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 196 vụ (2,58%), tăng 315 người chết (8,15%), giảm 394 người bị thương (7,39%).

Tuyến đường sắt xảy ra 70 vụ, làm chết 52 người, bị thương 17 người, tăng 19 vụ (37,25%), tăng 11 người chết (26,83%), tăng 5 người bị thương (41,67%) so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến đường thủy xảy ra 23 vụ, làm chết 34 người, bị thương 3 người, giảm 12 vụ (34,29%), tăng 12 người chết (54,55%), tăng 2 người bị thương (200%) so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết và mất tích 12 người, giảm 1 vụ (16,67%), tăng 3 người chết và mất tích (33,33%), số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 302 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 vụ tai nạn (hoạt động bay huấn luyện phi công cơ bản) và 70 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn (5 mức C và 65 mức D), không xảy ra sự cố nghiêm trọng, không xảy ra tai nạn trong hoạt động khai thác hàng không thương mại.

Riêng tại Gia Lai, 8 tháng năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận 223 vụ tai nạn giao thông khiến 153 người tử vong, 194 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông tăng 8 vụ, 24 người bị thương và giảm 1 người tử vong.

Chỉ trong tháng 8, toàn tỉnh đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm 12 người tử vong, 29 người bị thương (tăng 8 vụ, 11 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021).

