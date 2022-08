Gia Lai: Tai nạn giao thông tăng số vụ và số người bị thương

(GLO)- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo về tai nạn giao thông tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 tính từ ngày 15-12-2021 đến 14-8-2022.





Hiện trường vụ tai nạn giao tại Km 1581 đường Hồ Chí Minh thuộc thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Lê Anh

Theo đó, trong tháng 8, toàn tỉnh xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm 12 người tử vong, 29 người bị thương (tăng 8 vụ, 11 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, nhiều nhất là TP. Pleiku (5 vụ khiến 2 người tử vong), huyện Đak Đoa (4 vụ), huyện Chư Sê (4 vụ), Ia Grai (3 vụ).



Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 8 tháng qua, Gia Lai ghi nhận 223 vụ tai nạn giao thông khiến 153 người tử vong, 194 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông tăng 8 vụ, 24 người bị thương và giảm 1 người tử vong.

Trong đó, các địa phương có số vụ tai nạn giao thông nhiều nhất là TP. Pleiku (39 vụ, 17 người tử vong, 38 người bị thương); huyện Đak Đoa (22 vụ, 3 người tử vong, 29 người bị thương); Chư Prông (21 vụ, 16 người tử vong, 21 người bị thương); Chư Pưh (16 vụ, 12 người tử vong, 4 người bị thương); Ia Grai (15 vụ, 10 người tử vong, 16 người bị thương)…



PHƯƠNG VI