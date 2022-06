Gia Lai nghiêm cấm can thiệp vào việc xử lý vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Ngày 14-6, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1240/UBND-NC về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng-chống tác hại của rượu, bia.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định cấm uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, học tập, ngày trực; gương mẫu thực hiện quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe; nghiêm cấm can thiệp vào việc xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng chức năng; có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn hoặc chất ma túy.

Sở Giao thông-Vận tải tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý vận tải, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh về các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải đường bộ và các biện pháp phòng-chống vi phạm nồng độ cồn; chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải tại các bến xe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.