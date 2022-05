Công an Gia Lai kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Triển khai thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội dịp lễ 30-4, 1-5, mùa du lịch hè 2022 và SEA Games 31, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an huyện Đak Pơ liên tục tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường nội thị, tuyến giao thông liên xã và đường Trường Sơn Đông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, đơn vị chú trọng xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy.

Trung tá Vũ Trọng Thụ-Phó Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự (Công an huyện Đak Pơ) thông tin: Đơn vị xác định trọng tâm đợt cao điểm là tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt với các mức xử phạt liên quan đến sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác. Đồng thời, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và ma túy vào các khung giờ cao điểm cả ngày lẫn đêm. Tính từ ngày 18-4 đến 14-5, lực lượng CSGT-Trật tự Công an huyện đã lập biên bản 59 trường hợp, xử phạt vi phạm về nồng độ cồn 36 trường hợp với số tiền hơn 94 triệu đồng. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Lực lượng CSGT Công an huyện Đak Pơ kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Lê Anh

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 4 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 122 vụ tai nạn giao thông, làm 95 người chết và 95 người bị thương, trong đó có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia. Điển hình như vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 9-3 tại Km 350+650 đường Trường Sơn Đông (đoạn qua xã Yang Trung, huyện Kông Chro) khi xe máy BKS 81K1-096.11 (chưa rõ người điều khiển) tông vào phía sau xe đầu kéo BKS 81C-070.47 kéo theo rơ moóc BKS 81R-003.38 do tài xế Đào Ngọc Thanh (SN 1991, trú tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) điều khiển đang dừng sát lề đường bên phải theo hướng lưu thông. Hậu quả, cả 3 người trên xe máy gồm: Triệu Phúc Tài (SN 2005), Triệu Văn Thanh (SN 2004) và Triệu Văn Quý (SN 2006, cùng trú tại xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) tử vong tại chỗ. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong đều có nồng độ cồn.

Xác định hành vi sử dụng rượu bia và chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã ra quân xử lý chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”. Qua đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản hơn 2.500 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 1.500 trường hợp với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông của lực lượng CSGT đã nhận được sự ủng hộ của người dân trên địa bàn tỉnh, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên; số người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn có xu hướng giảm so với trước. Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng CSGT Công an các địa phương tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền về những tác hại, hậu quả của việc uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.