Xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, hàng trăm vụ vi phạm nồng độ cồn



Trong ngày 10/4, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn đều ở giao thông đường bộ; lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 4.738 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử phạt 5,68 tỷ đồng.



Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 68 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 241,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 31 trường hợp, tạm giữ 3 phương tiện.



Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương đã kiểm tra, xử lý 69 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử phạt 114,2 triệu đồng.



Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, chưa phát hiện tình hình, vụ việc phức tạp.

