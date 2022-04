Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe container và xe máy ở Đak Đoa: Xác định nguyên nhân ban đầu

(GLO)- Tối 9-4, lực lượng chức năng đã xác định danh tính và nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong trên quốc lộ 19-đoạn qua địa bàn huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai).





Lực lượng chức năng đã xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn. Ảnh: Văn Hòa

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9-4 tại Km 145+700 trên quốc lộ 19-đoạn qua thôn Cầu Vàng (xã Kdang, huyện Đak Đoa). Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1966, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) điều khiển xe máy BKS 81F1-127.51 lưu thông theo hướng Đak Đoa-Mang Yang. Cùng lúc này, anh Hồ Duy Quang (SN 1988, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển xe container BKS 50LD-161.39 lưu thông phía trước cùng chiều với xe của ông Tuấn.



Khi đến Km 145+700, ông Tuấn điều khiển xe vượt lên chiếc container thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81C1-023.30 do anh Hoàng Thanh Bình (SN 1971, trú tại thôn Hà Lòng 1, xã Kdang) điều khiển chở theo con trai là Hoàng Ngọc Bách (SN 2007) lưu thông theo hướng Mang Yang-Đak Đoa.



2 xe máy va chạm mất tay lái ngay trước đầu xe container ở cự ly gần nên tài xế Quang đã bị bất ngờ không kịp thời xử lý dẫn đến việc container tông vào 2 xe máy. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ông Tuấn và anh Bình tử vong tại chỗ, cháu Bách bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường dốc, hẹp với lưu lượng phương tiện giao thông cao nên dẫn đến ách tắc tạm thời.



Lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ điều tra làm rõ.



VĂN NGỌC