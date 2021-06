Gia Lai: Chung sức chăm lo, bảo vệ trẻ em

(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực, các ngành và địa phương trong tỉnh Gia Lai luôn dành sự quan tâm đặc biệt nhằm giúp các em thiếu nhi phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.





Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau



Gia đình em Nay Sun-học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) thuộc diện cận nghèo. Do không có đất sản xuất nên bố mẹ phải làm thuê để nuôi 4 con ăn học. Căn nhà của gia đình em Sun đã xiêu vẹo nhưng không đủ tiền để xây mới. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng cậu bé Nay Sun luôn chăm ngoan và đạt thành tích học tập khá, giỏi.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-tặng học bổng cho các học sinh khó khăn. Ảnh: Thủy Bình



Qua khảo sát, Tỉnh Đoàn đã huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ gia đình em Sun 50 triệu đồng để xây nhà mới. Căn nhà có diện tích 30 m2 đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp bàn giao cho gia đình trong tuần tới. Nay Sun vui vẻ nói: “Nếu không được mọi người giúp đỡ thì biết bao giờ gia đình em mới có nhà mới. Em sẽ cố gắng học thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm của mọi người”.



Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-cho biết: “Hàng năm, Hội đồng Đội tỉnh phấn đấu xây dựng 5-8 căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho các em thiếu nhi gặp khó khăn về nhà ở. Những ngôi nhà này chính là động lực, là nơi nuôi dưỡng ước mơ của các em học sinh nghèo hiếu học”.



Những năm qua, các tổ chức Đoàn-Đội, câu lạc bộ thiện nguyện đã kịp thời giúp đỡ các em thiếu nhi vượt qua bệnh tật. Em Rơ Châm Phước (làng Pok, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) bị dị tật chân cong bẩm sinh. Để em có thể vui chơi cùng các bạn, cách đây 5 năm, một nhóm từ thiện đã vận động kinh phí giúp em có điều kiện phẫu thuật, chỉnh hình.

Thế nhưng, vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ phải đi làm thuê, Phước lại vận động sớm nên nẹp trong chân bị bung ra, gây mưng mủ. Thấy vậy, Huyện Đoàn Chư Păh đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân ủng hộ hơn 25 triệu đồng để giúp em nhập viện điều trị. Hiện Phước đã xuất viện. Bà Y Nen-mẹ em Phước-chia sẻ: “Gia đình nghèo nên con bị bệnh thì không có tiền chữa trị. May nhờ có tổ chức Đoàn mà Phước mới có cơ hội điều trị. Mình cảm ơn tổ chức Đoàn nhiều lắm”.



Cùng với tổ chức Đoàn, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đều phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các bệnh viện trong cả nước tiến hành khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị tim bẩm sinh, dị tật vận động.

Học sinh Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) tham gia Ngày hội "Tự hào trang sử Đội ta" được tổ chức vào ngày 27-4. Ảnh: Thủy Bình

Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Sữa vươn cao Việt Nam” cho 1.003 trẻ em và chương trình “Gói mì hạnh phúc” cho 539 trẻ em với tổng trị giá trên 734 triệu đồng; phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh tặng 40 suất học bổng cho trẻ em với tổng trị giá 50 triệu đồng. Trong tháng 6-2021, Sở dự kiến tặng quà cho trẻ em ở 5 cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ trên địa bàn TP. Pleiku; tặng 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 50 suất học bổng cho các em vượt khó với tổng kinh phí 151 triệu đồng.



Giúp trẻ phát triển toàn diện



“Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” là chủ đề của Tháng Hành động vì trẻ em năm nay. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các hoạt động tập trung vào công tác truyền thông, vận động nguồn lực chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bà Trần Thị Thu Hà-Phó Trưởng phòng Bảo vệ-Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) cho hay: “Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cấp phát gần 7.000 bộ tài liệu, poster, tờ rơi về an toàn và chăm sóc trẻ em trong mùa dịch. Sở cũng đã hướng dẫn, tập huấn kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em cho các cán bộ ở cơ sở”.

Sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội mang đến nhiều niềm vui cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thủy Bình



Tỉnh Đoàn cũng chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tạo sân chơi phù hợp để trẻ có mùa hè an toàn. Tùy theo diễn biến của dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, trang bị cho trẻ em những kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng-chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích.



Ngay khi kết thúc năm học, Đoàn xã Ia Sao (huyện Ia Grai) đã lên kế hoạch tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi. Chị Trần Thị Thương-Bí thư Đoàn xã Ia Sao-thông tin: “Đoàn xã dự kiến dạy bơi miễn phí cho khoảng 100 em thiếu nhi, thời gian dạy 15-20 ngày, chia ra từng đợt để đảm bảo an toàn phòng dịch”.



Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết thêm: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn tăng cường vận động nguồn lực, phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong thời gian nghỉ hè, các em sẽ về sinh hoạt tại địa phương nên tổ chức Đoàn cần tổ chức nhiều sân chơi phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với các ngành kiểm tra, rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em. Với sự nỗ lực đó, Tỉnh Đoàn mong muốn góp phần tạo điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện.



THỦY BÌNH