Những chàng trai Jrai dũng cảm cứu người giữa dòng nước dữ

(GLO)- Thấy chiếc thuyền chìm dần giữa dòng Sê San mênh mông nước, 4 chàng trai Jrai ở xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã không quản hiểm nguy lao đến cứu được 3 người. Hành động dũng cảm của họ khiến nhiều người cảm kích.

Tiếc nuối vì không cứu được tất cả

Mới đây, chúng tôi tìm về xã Ia Khai gặp 4 chàng trai đã dũng cảm giành giật với Hà Bá để cứu 3 người dân cùng xã thoát đuối nước. Mặc dù đã liên hệ trước nhưng vì có công việc đột xuất nên Rơ Châm Dih (21 tuổi, trú làng Jăng Krăi) vắng nhà, chúng tôi chỉ gặp được Ksor Khiêm (21 tuổi, trú làng Jăng Blo), Ksor Khoa (16 tuổi, cùng làng) và Puih Thoan (19 tuổi, trú làng Nú).

Trong ngôi nhà của Ksor Khiêm, 3 chàng trai chia sẻ với chúng tôi về hành động cứu người trên sông Sê San ngày 27-8-2020. Ksor Khiêm kể: Trưa đó, Khiêm cùng Dih, Khoa và Thoan lên thuyền ra sông Sê San đánh cá. Thả lưới xong, họ chèo thuyền đuổi cá dọc sông. Đến tầm 15 giờ, từ xa, thấy 1 con thuyền dần chìm xuống nước nên cả nhóm bèn hô hoán nhau chèo cật lực đến cứu. Khi thuyền chìm, 4 người trên thuyền bơi theo những hướng khác nhau nên họ chỉ kịp cứu vợ chồng anh chị Puih Dô-Rơ Lan Pal và chị Rơ Châm Jieh chứ không cứu được chồng chị Jieh là anh Rơ Mah Vươn (cùng trú tại làng Jăng Krăi).

Puih Thoan tiếp lời: “Lúc ấy, cả nhóm chỉ nghĩ tới việc cứu người thôi. Đến gần chỗ chiếc thuyền bị chìm, thấy mấy người dân chới với trong dòng nước, anh Khiêm mặc áo phao nhảy vội xuống sông rồi bơi đến dìu lại gần thuyền. Lúc này, 3 anh em trên thuyền lần lượt kéo từng người lên. Riêng anh Dô, khi kéo lên đã bất tỉnh nên phải nhanh chóng sơ cứu trên thuyền”.

Còn Ksor Khoa thì chia sẻ: “Cứu được anh Dô là nhờ công của anh Dih và anh Thoan. 2 anh biết cách sơ cứu người đuối nước nên đã hà hơi thổi ngạt và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Trong lúc 2 anh sơ cứu thì anh Khiêm nhanh tay chèo thuyền vô bờ, còn em gọi điện cho người quen nhờ ra báo cho chính quyền xã biết để tìm kiếm người mất tích. Nếu mà cứu được anh Vươn nữa thì mừng hơn, đáng tiếc là do sông rộng, nước lớn”.

Từ trái qua: Khoa, Thoan, Khiêm-3 chàng trai Jrai dũng cảm cứu người đuối nước. Ảnh: Thiên Di

Tặng giấy khen cho những người hùng

Vụ chìm thuyền xảy ra đã gần 1 tháng mà người dân xã Ia Khai vẫn chưa ngớt lời khen ngợi 4 chàng trai dũng cảm. Trong đôi mắt bà Ksor Ginh (mẹ Ksor Khiêm) vẫn ánh lên niềm tự hào khi con cháu mình đã dũng cảm cứu người giữa dòng nước dữ. “Đi đến đâu mọi người cũng khen ngợi gia đình, mình thấy phấn khởi vô cùng. Cũng may là hồi trước tôi có bảo chúng đi học bơi để phòng thân vì nhà gần sông lớn, nhờ vậy mà nay cứu được 3 người”-bà Ginh phấn khởi nói.

Với những người may mắn được cứu thoát khỏi dòng nước dữ, sự cảm kích còn in đậm trong tim. Trò chuyện với chúng tôi, anh Dô bày tỏ: “Từ trước tới nay, gia đình mình thường đi thuyền qua sông làm rẫy. Hôm đấy xui rủi nên lật thuyền. May là mấy đứa em trong xã đánh cá gần đó kịp thời ứng cứu. Gia đình mình rất biết ơn các em ấy”.

Không may mắn như gia đình anh Dô, chồng chị Jieh đã tử vong trong vụ chìm thuyền. Nỗi buồn vẫn ẩn sâu trong đôi mắt nhưng khi nói đến 4 chàng trai trẻ đã dũng cảm cứu mình khỏi đuối nước, chị Jieh không ngớt cảm kích: “Nếu hôm đó không gặp thuyền đánh cá của các em thì tôi đã không qua khỏi. Thương nhất là Khiêm, hôm đó, em ấy ngụp lặn trong nước để dìu chúng tôi lại gần thuyền. Tôi đã đến từng nhà cảm ơn các em rồi. Tôi cũng dự định ít ngày nữa sẽ làm cơm cúng sức khỏe cho các em ấy”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho biết: “Nhằm kịp thời tuyên dương hành động dũng cảm cứu người đuối nước, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai đã tặng giấy khen cho 4 thanh niên ở xã Ia Khai. Chủ tịch UBND xã Ia Khai cũng tặng giấy khen và tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho 4 cá nhân nói trên cùng những người tham gia ứng cứu trong vụ chìm thuyền. Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo chính quyền xã và các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông đường thủy, đặc biệt là cần mặc áo phao khi di chuyển bằng thuyền”.

THIÊN DI