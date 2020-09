Khi không còn tình cảm, vợ chồng đưa nhau ra tòa để ly dị thì họ trở thành người dưng. Thế nhưng, dù đã ly dị nhưng Hoàng Ngọc Ba (1989, trú TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, Quảng Nam) vẫn cố “làm bậy” với vợ cũ...







Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, Hoàng Ngọc Ba cùng chị Bờ Nướch T. T. (1990, trú xã Cà Dy, H. Nam Giang) kết hôn với nhau. Dù có 2 con chung song quá trình chung sống, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung nên năm 2019 phải đưa nhau ra Tòa. Mặc dù “đường ai nấy đi” và nhiều lần bị từ chối song Ba vẫn tìm cách nối lại tình xưa. Khoảng 2 giờ ngày 8-5-2020, sau khi dùng ma túy đá, Ba thủ trong người các dụng cụ, gồm: kéo, dũa, kìm điện rồi điều khiển xe máy BKS 92S1-02436 chạy từ TT Thạnh Mỹ lên nhà T. tại xã Cà Dy. Đến nơi, thấy cửa đóng chặt nên Ba cất tiếng gọi nhưng T. kiên quyết không mở.



Gọi mãi không được, Ba dùng kìm điện mở khóa bên ngoài, giật cửa xông vào nhà rồi có hành vi ôm, sàm sỡ vợ cũ nên bị chị T. phản ứng lại bằng cách xô, đạp Ba khỏi người của mình. Giằng co một lúc, thấm mệt nên hai người lên giường ngồi. Lúc này, Ba thuyết phục hai người nên “quay lại” với nhau vì mình vẫn còn tình cảm, thương yêu... vợ, con. Mặc dù hết lời năn nỉ từ 2 giờ đến hơn 6 giờ sáng song chị T. vẫn kiên quyết từ chối.



Biết không thể lay chuyển được, Ba chán nản bảo: “Kiếp này không sống được với nhau thì cùng chết rồi xuống dưới âm phủ hai đứa làm lại từ đầu” rồi lấy chiếc kéo ra đòi tự vẫn. Thấy vậy, chị T. giữ tay Ba lại để cho con gái là Hoàng Thị Hoài Thương giật lấy chiếc kéo đem vứt ra ngoài. Lúc đó, Ba nghĩ việc vợ cũ ngăn không cho mình tự vẫn chắc còn thương yêu mình nên rút chiếc dũa ra đưa cho chị T. Thấy vợ cũ ném chiếc dũa xuống chân giường và đang lúc “tay trong tay” nên Ba xích lại gần và có hành động ôm, sàm sỡ...



Tuy nhiên, chị T. tiếp tục hất ra còn Ba thì cứ xáp vào nên hai bên giằng co. Do cả đêm phải “canh chừng” chồng cũ nên chị T. thấm mệt, hơn nữa sợ Ba sẽ có hành động làm hại đến hai đứa trẻ nên chị T. đành nằm yên cho Ba thỏa mãn. Thực hiện xong cuộc “cưỡng yêu”, Ba mặc quần áo và không quên hẹn 1 tuần sau sẽ trở lại. Chờ khi 2 con đi học xong, T. đến cơ quan CA trình báo.



Tại CQĐT CAH Nam Giang, Hoàng Ngọc Ba đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho rằng đây là quan hệ vợ chồng bình thường. Tuy nhiên, vì hai người đã ly hôn và việc quan hệ này được thực hiện ngoài ý muốn của nạn nhân nên CQĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Hoàng Ngọc Ba về hành vi “Hiếp dâm”.



Ông Võ Cao Linh- Viện trưởng Viện KSND H. Nam Giang, cho rằng, dù là vợ chồng nhưng khi đã ly hôn thì mọi hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để giao cấu trái ý muốn đều bị xem là phạm tội hiếp dâm được quy định tại Điều 141 BLHS sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo M.T (cadn)