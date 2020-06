Đến đón 2 con đi chơi, người đàn ông bị bồ của vợ cũ đâm tử vong

Đến nhà vợ cũ đón 2 con đi chơi, anh H. đã bị Khanh (bồ của vợ anh H.) đâm tử vong.





Một phụ nữ bị người tình đâm tử vong

Đến nhà vợ dọa "giết hết", con rể bị bố vợ đâm tử vong

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng. (Ảnh minh họa)





Sáng 9/6, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng tại xã Vĩnh Lộc A.



Qua điều tra xác định, anh Nguyễn Xuân H. (SN: 1980, quê Long An) là chồng của chị T.T.N.L.(SN: 1984). Sau thời gian chung sống, cả 2 mâu thuẫn nên ly hôn.



Anh H. và chị L. có 2 con chung với nhau và sống cùng mẹ tại 1 căn nhà ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc A.



Thời gian này, Nguyễn Thái Phi Khanh (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh) được cho có quan hệ tình cảm với chị L. dọn đến sống chung như vợ chồng.



Trưa 7/6, anh H. đến nhà chị L. để chở 2 con đi chơi nên giữa Khanh và anh H. mâu thuẫn. Khanh đã dùng dao đâm anh H. tử vong rồi bỏ trốn.



Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ án mạng, đồng thời truy bắt đối tượng Khanh.

https://www.baogiaothong.vn/den-don-2-con-di-choi-nguoi-dan-ong-bi-bo-cua-vo-cu-dam-tu-vong-d468151.html





Theo BÙI TƯ (baogiaothong)