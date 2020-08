"Ánh sáng, camera và tiếng kẻng an ninh": Vì bình yên thôn xóm

(GLO)- Nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, từ đầu năm 2020, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) triển khai thí điểm mô hình “Ánh sáng, camera và tiếng kẻng an ninh” tại thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang. Mô hình do cán bộ, hội viên Chi hội CCB thôn Hòa Sơn làm nòng cốt phối hợp với hệ thống chính trị thôn và lực lượng Công an quản lý.

Mô hình “Ánh sáng, camera và tiếng kẻng an ninh” ở thôn Hòa Sơn có tổng kinh phí thực hiện hơn 160 triệu đồng, trong đó, Hội CCB huyện Chư Pưh, Hội CCB xã Ia Phang và hội viên Chi hội CCB thôn Hòa Sơn đóng góp 50 triệu đồng; khối Mặt trận và các đoàn thể, Công an xã đóng góp hơn 8 triệu đồng; còn lại là do người dân đóng góp. Theo đó, các tuyến đường trong thôn Hòa Sơn được lắp đặt 34 bóng đèn năng lượng mặt trời.

Ông Phạm Văn Bồn-Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Hòa Sơn-cho hay: Mô hình mới đưa vào sử dụng gần 1 tháng nay nhưng đã tạo được niềm tin trong nhân dân, thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết của người dân trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Quang-Trưởng thôn Hòa Sơn-cho biết: Thôn nằm gần quốc lộ 14, giáp với xã Ia Le nên tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước đây, thỉnh thoảng xảy ra trộm cắp nông sản. Từ khi triển khai mô hình, người dân nâng cao ý thức phòng-chống tội phạm. Các đối tượng có ý đồ xấu cũng dè chừng hơn, không manh động như trước nữa. Đây thực sự là mô hình có ý nghĩa, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Các CCB thôn Hòa Sơn (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) kiểm tra việc lắp đặt camera an ninh. Ảnh: Phan Lài

Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh: “Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội CCB huyện Chư Prông đã cụ thể hóa bằng mô hình “Tiếng kẻng an ninh”. Riêng Hội CCB huyện Chư Pưh đã chủ động phối hợp để thực hiện mô hình “Ánh sáng, tiếng kẻng an ninh” ở làng Klăh (xã Ia Rong), nâng cấp lên thành mô hình “Ánh sáng, camera và tiếng kẻng an ninh” ở thôn Hòa Sơn (xã Ia Phang). Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp Hội trong toàn tỉnh tham quan, học hỏi cách làm ở thôn Hòa Sơn để nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh”.

Không chỉ đường làng ngõ xóm có điện thắp sáng, mô hình còn có hạng mục lắp đặt các camera an ninh, nhờ sự vào cuộc tuyên truyền, vận động và đi đầu làm gương của Chi hội CCB thôn. Đã có 60 camera được lắp đặt, trong đó có 12 camera của hộ gia đình CCB, 38 hộ gia đình người dân. Đặc biệt, có 10 camera được lắp đặt ở các ngã ba, ngã tư. Hệ thống camera này đã phát huy hiệu quả, nhất là bảo đảm an ninh cho các gia đình; người dân cũng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, việc vi phạm Luật Giao thông Đường bộ không còn xảy ra. Qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera, ngành chức năng xác định được nguyên nhân của những vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn thôn; khi phát hiện đối tượng lạ, có dấu hiệu nghi vấn, người dân sẽ báo ngay cho tổ trưởng mô hình.

Trong mô hình còn có “tiếng kẻng an ninh”; kẻng đặt tại hội trường thôn và giao cho 1 hội viên CCB làm nhiệm vụ gõ kẻng. Theo quy định, mùa hè, đánh kẻng báo hiệu vào 5 giờ và 21 giờ 30 phút; mùa đông vào 5 giờ 30 phút và 21 giờ hàng ngày. Sau tiếng kẻng, tổ tự quản CCB về an ninh trật tự bắt đầu đi tuần tra một vòng để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường về an ninh trật tự. Nếu phát hiện có đối tượng trộm cắp, phá hoại thì tổ tự quản đánh kẻng để báo động, huy động người dân vây bắt, báo với Công an kịp thời xử lý.

Mô hình "Ánh sáng, camera và tiếng kẻng an ninh" ở thôn Hòa Sơn (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Ảnh: Phan Lài

Ông Chu Xuân Toàn-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pưh-cho biết: Qua theo dõi, mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục chỉ đạo Hội CCB cấp xã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình này ra toàn huyện, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

PHAN LÀI