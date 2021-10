Chư Păh: Một thanh niên trả lại hơn 21 triệu đồng cho người đánh rơi

(GLO)- Ngày 30-10, trên đường từ nhà ra xã Tân Sơn (TP. Pleiku), em Thưk (SN 2003, trú làng Wét, xã Chư Đang Ya) vô tình nhặt được một chiếc ví bên trong có hơn 21,3 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Em đã đem đến Công an xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) để nhờ tìm lại chủ nhân của số tài sản nói trên.

Vợ chồng anh Vương Công Nghĩa (bìa trái) vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi. Ảnh: Hữu Phong

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Chư Đang Ya đã liên lạc được với chủ nhân của chiếc ví là anh Vương Công Nghĩa (SN 1973, xã Trà Đa, TP. Pleiku). Nhận lại số tiền cùng các giấy tờ quan trọng, anh Nghĩa vô cùng vui mừng. Anh chia sẻ “Tôi và vợ cầm tiền để đi mua hàng tại xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) nhưng do không mua được nên đi về. Trên đường gặp trời mưa nên dừng lại mặc áo mưa và vô tình đánh rơi chiếc ví. Đây là số tài sản lớn đối với gia đình. Tôi cảm ơn em Thưk và Công an xã Chư Đang Ya rất nhiều vì đã giúp tôi tìm lại tài sản”.

Việc nhặt được của rơi trả lại cho người mất của em Thưk là một hành động đẹp, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người cùng học tập.