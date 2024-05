38 học viên tham gia chương trình kỹ năng sống “Thiếu nhi 5.0”

(GLO)- Ngày 20-4, Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh)phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Vietcombank chi nhánh Gia Lai tổ chức phát động trồng cây xanh tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.