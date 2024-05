Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái

(GLO)- Ngày 25-4, tại xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Chư Păh tổ chức chương trình tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 200 đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

(GLO)- Ngày 20-4, Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh)phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Vietcombank chi nhánh Gia Lai tổ chức phát động trồng cây xanh tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.