Xã hội hóa chợ Kbang: Người dân đồng thuận

(GLO)- Chợ Kbang (Gia Lai) là đơn vị thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác theo hình thức xã hội hóa. Sau gần 8 tháng đưa vào khai thác, mô hình bước đầu đã cho thấy hiệu quả tích cực, được tiểu thương rất ủng hộ.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa sau khi chợ Kbang bị cháy, Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang đã tiến hành đầu tư xây dựng chợ mới và đưa vào hoạt động từ cuối tháng 7-2019. Ông Dương Đình Kiệt-Giám đốc Công ty-cho biết: Chợ Kbang được xây dựng trên diện tích 8.350 m2, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng với 345 ki ốt, lô sạp trên diện tích hơn 6.000 m2. Trong đó, Ban Quản lý chợ ưu tiên giải quyết 33 ki ốt cho số tiểu thương bị ảnh hưởng do cháy chợ trước đó, phần còn lại tổ chức đấu giá công khai theo quy định. Ngoài các ki ốt, lô sạp trong nhà lồng, Ban Quản lý chợ còn bố trí 149 sạp ở khu vực bên ngoài với diện tích từ 2 m2 đến 4 m2 dành cho các tiểu thương kinh doanh không thường xuyên. Những hộ buôn bán vãng lai không có chỗ cố định cũng được sắp xếp vị trí gọn gàng, ngăn nắp.

Tiểu thương và người dân vui vẻ mua bán tại chợ Kbang. Ảnh: N.S

So với chợ cũ, chợ Kbang bây giờ có sự đổi khác rõ rệt. Lối đi trong chợ thông thoáng, nền cao ráo, các lô sạp, ki ốt rộng rãi, sạch sẽ, được bố trí thuận lợi nên lượng hàng hóa phong phú hơn. Hệ thống điện, camera an ninh, cấp thoát nước, trang-thiết bị phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường… được bố trí quy củ, tiện lợi cho tiểu thương và khách hàng. Chị Nguyễn Thị Tốt nhận xét: “Trước đây, buôn bán ở chợ tạm lộn xộn, nhếch nhác, môi trường ô nhiễm, nhất là vào mùa mưa. Nay chuyển vào chợ mới cao ráo, sạch sẽ, chúng tôi yên tâm buôn bán, không lo mưa bão, mất vệ sinh”.

Từ khi chợ mới được đưa vào hoạt động, số lượng người đến mua bán ngày càng đông. Bà Phạm Thị Phê (tổ 1, thị trấn Kbang) cho hay: “Tôi thấy chợ mới khang trang, sạch sẽ và ngăn nắp. Các mặt hàng thực phẩm bán ở đây rất tươi. Đặc biệt, khâu vệ sinh, an ninh trật tự rất đảm bảo”.

Theo ông Kiệt, sau gần 8 tháng đi vào hoạt động, đa số tiểu thương đều bày tỏ sự hài lòng khi vào buôn bán tại chợ. “Thời gian đến, Công ty sẽ xử lý, chấn chỉnh những vấn đề phát sinh cũng như góp ý của tiểu thương để chợ đi vào hoạt động ổn định, qua đó góp phần phát triển đời sống kinh tế-xã hội địa phương”-ông Kiệt thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho hay: Trong quá trình triển khai xã hội hóa xây dựng chợ Kbang, lãnh đạo huyện rất quan tâm đến quy mô và chất lượng công trình. Bên cạnh đó, huyện chú trọng xây dựng nội quy hoạt động của chợ, bố trí các lô, sạp đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các tiểu thương. “Qua một thời gian đi vào hoạt động, chợ Kbang đã phát huy hiệu quả tích cực, được tiểu thương ủng hộ. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng hàng hóa tập trung trong chợ rất nhiều, số lượng người mua bán rất đông. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban Quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, đề phòng cháy nổ. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an thị trấn Kbang phối hợp với Ban Quản lý chợ thường xuyên tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý nghiêm các hộ lấn chiếm vỉa hè để buôn bán”-ông Dũng cho biết thêm.

Cũng theo ông Dũng, từ hiệu quả bước đầu của mô hình xây dựng, quản lý và khai thác chợ theo hình thức xã hội hóa ở Kbang, trong quá trình chuyển đổi, các ngành, chủ đầu tư cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, tiểu thương, đảm bảo hài hòa lợi ích khi vào hoạt động ở chợ mới. “Đặc biệt, việc bố trí, sắp xếp gian hàng phải công khai, công bằng, áp dụng mức thu phí phù hợp, không để tiểu thương bị thiệt thòi... Có như vậy, việc triển khai xã hội hóa xây dựng chợ mới mang lại hiệu quả thiết thực”-ông Dũng nhấn mạnh.