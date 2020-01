Chư Sê hướng tới đô thị văn minh

(GLO)- Năm 2019, huyện Chư Sê (Gia Lai) thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đặc biệt, chính sách đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đã đưa Chư Sê ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng đô thị văn minh.

Đi tìm bản sắc đô thị Pleiku

An Khê: Dấu ấn đô thị bên dòng sông Ba





Kinh tế tăng trưởng khá



Năm 2019, với sự định hướng, chỉ đạo sâu sát của tỉnh, sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể, Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê cùng toàn thể nhân dân đã nêu cao quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức đưa địa phương tiếp tục đi lên.

Nhiều sản phẩm nông sản của nông dân huyện Chư Sê trưng bày tại Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019.







Theo đó, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 10.491 tỷ đồng, đạt 99,37% kế hoạch, tăng 8,2% so với năm 2018. Trong đó, công nghiệp-xây dựng đạt 3.565 tỷ đồng (chiếm 33,98%); thương mại-dịch vụ đạt 3.274 tỷ đồng (chiếm 31,21%) và nông-lâm-thủy sản đạt 3.652 tỷ đồng (chiếm 34,81%); thu nhập bình quân đầu người đạt 51,36 triệu đồng/năm, tăng 1,13% so với năm 2018. Tính đến cuối năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 193 tỷ đồng, đạt 211,3% kế hoạch tỉnh giao...



Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu, hiện nay sản xuất nông-lâm nghiệp trên địa bàn thị xã phát triển ổn định, tương đối toàn diện và chuyển dịch theo hướng sản xuất nông nghiệp chất lượng, trình độ cao. Giá trị trung bình ngành nông-lâm-thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) cả năm 2019 đạt 3.652 tỷ đồng/năm, đạt 100,6% kế hoạch. Năm 2019 là năm thứ 2 huyện Chư Sê triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao và phát triển du lịch nông nghiệp giai đoạn 2018-2020. Cụ thể, huyện đã thực hiện hiệu quả một số mô hình, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị như mô hình “Trồng măng tây xanh ứng dụng công nghệ cao”; nhiều mô hình trồng dược liệu ở xã Ia Hlốp; trồng chuối xuất khẩu của Công ty TNHH Tiến Phát ở 2 xã Al Bá và Chư Pơng; mô hình trồng cây chanh tứ quý và bưởi ở xã Hbông...



Huyện Chư Sê hiện có 10/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tổng số tiêu chí đạt được 254/266 tiêu chí (trung bình mỗi xã đạt 18,14 tiêu chí). Xã Ia Blang đạt chuẩn NTM nâng cao và phấn đấu xây dựng 4 làng: Tơ Drah (xã Bar Măih), Nhã (xã Ia Blang), Amil (xã Ayun) và Kte (xã Hbông) đạt chuẩn làng NTM. Về giáo dục-đào tạo, Chư Sê hiện có 23/47 trường học đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm học 2019-2020 giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 0,5%. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội cũng như các chính sách an sinh xã hội… luôn được quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, trong năm 2019, số lao động được giải quyết việc làm đạt 120% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đạt 32,5%.



Hướng tới đô thị văn minh



Với nền tảng là trung tâm vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh, Chư Sê đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một đô thị trẻ văn minh, tương xứng với vị thế, tiềm lực sẵn có. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu này, những năm qua, Chư Sê đang thực sự chuyển động mạnh mẽ bằng chính nội lực của mình trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư song song với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, tập trung chỉnh trang hạ tầng đô thị theo hướng quy mô-đồng bộ, đảm bảo các tiêu chí của một đô thị văn minh. Năm 2019, huyện nỗ lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tại thị trấn Chư Sê nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Hệ thống giao thông trên địa bàn thị trấn Chư Sê được đầu tư nâng cấp mở rộng ngày càng khang trang.











Cũng trong năm 2019, huyện đã triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp tổng cộng 36 tuyến đường nội thị với tổng mức đầu tư hơn 253 tỷ đồng. Trong đó, đường N10 (đoạn từ đường D25 đến đường tránh Đông thị trấn Chư Sê) và đường D25 (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường N10 thị trấn Chư Sê) có chiều dài hơn 750 m với tổng mức đầu tư gần 17 tỷ đồng. Đây là 2 dự án quan trọng trong tổng thể các dự án chỉnh trang đô thị huyện Chư Sê trong năm 2019 và được quy hoạch nhằm tạo thành hệ thống đường nội thị khép kín, vành đai xung quanh trung tâm hành chính huyện Chư Sê.



Bên cạnh đó, huyện đang đầu tư mở một số tuyến đường mới, cải tạo nhiều tuyến đường khác với các hạng mục như: thảm bê tông nhựa, nâng cấp, mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước... Ngoài ra, các trục đường chính đi qua trung tâm huyện như: đường Hùng Vương, đường 17/3 cũng được quan tâm đầu tư, nâng cấp các hạng mục gồm: bó vỉa, lát gạch vỉa hè… nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng tăng của nhân dân. Đặc biệt, tuyến đường Phan Đình Phùng (thị trấn Chư Sê) được xây dựng theo quy mô đường giao thông đô thị có chiều dài 0,7 km, chiều rộng mặt đường 15 m, tổng kinh phí khoảng 15,9 tỷ đồng với các hạng mục như: mặt đường thảm nhựa, dải phân cách trồng cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, lát vỉa bằng đá bazan… hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây cũng là công trình góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị trẻ Chư Sê.



Đi đôi với hệ thống giao thông, hệ thống điện chiếu sáng công cộng được đầu tư lắp đặt mới hàng trăm bộ đèn cao áp chiếu sáng công cộng trên trục đường Hùng Vương (quốc lộ 14), đường 17/3 (quốc lộ 25) với chiều dài khoảng 3 km. Trong năm 2019, huyện đã xây dựng thêm Công viên Hồ Nước ở phía Bắc thị trấn nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa, góp phần xây dựng đô thị Chư Sê ngày càng văn minh, hiện đại.



Năm 2020 là năm có ý nghĩa thúc đẩy, tạo tiền đề trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục hội nhập sâu rộng. Thực tế này đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phải nỗ lực phấn đấu, đặt ra quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra xứng tầm là trung tâm vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh.



Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:



- Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 54,48 triệu đồng/năm.

- Số xã đạt chuẩn NTM (lũy kế) dự kiến năm 2020 đạt 11/14 xã, tăng 1 xã so với năm 2019.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa-dịch vụ dự kiến năm 2020 đạt 1.825 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến năm 2020 là 504,259 tỷ đồng, trong đó kế hoạch tỉnh giao là 162,72 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (ngân sách huyện quản lý) dự kiến năm 2020 đạt 476,739 tỷ đồng.

- Số lao động được giải quyết việc làm là 3.000 người.

- Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 2,76%, trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2,8%.









NGUYỄN HỒNG LINH

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện