An Khê: Dấu ấn đô thị bên dòng sông Ba

(GLO)- Là địa bàn cửa ngõ kết nối các tỉnh Bắc Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung, thị xã An Khê được xác định là vùng kinh tế động lực khu vực phía Đông tỉnh. Năm 2019, kinh tế-xã hội thị xã tiếp tục ghi nhận bước tăng trưởng khá, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, với sự đầu tư tương đối đồng bộ, An Khê đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại III trong tương lai không xa.





Xứng tầm vùng kinh tế động lực khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai



Thị xã An Khê là trung tâm của khu vực phía Đông tỉnh. Những năm qua, thị xã An Khê luôn phát huy tốt vị trí, vai trò là đầu tàu kinh tế của khu vực. Năm 2019, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế thị xã vẫn tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất (tính theo giá so sánh năm 2010) toàn thị xã ước đạt 7.027 tỷ đồng (tăng 12,34% so với năm 2018); trong đó: công nghiệp-xây dựng đạt 3.515 tỷ đồng, thương mại-dịch vụ đạt trên 2.915 tỷ đồng, nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt hơn 597 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ dẫn đầu về sự tăng trưởng với mức tăng 17,54% so với năm 2018, ngành công nghiệp-xây dựng tăng 9,67% cho thấy sự chuyển dịch đúng hướng của nền kinh tế...

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa phải) cùng lãnh đạo thị xã An Khê tham quan cây cảnh của Nông hội hoa, cây cảnh An Khê.

Bên cạnh đó, với sự vào cuộc tích cực, chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đem lại nhiều kết quả tích cực; diện mạo nông thôn không ngừng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Đến nay, thị xã có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch giai đoạn 2015-2020. Hiện thị xã đang đẩy mạnh triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…



Lĩnh vực văn hóa-xã hội ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Thị xã đã và đang hướng tới mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, số trường đạt chuẩn quốc gia hiện chiếm 25/28 trường. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được chú trọng, 100% trạm y tế trên địa bàn đã đạt chuẩn quốc gia về y tế, có 6,5 bác sĩ/vạn dân, vượt kế hoạch giao; chất lượng khám-chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Việc giải quyết, chi trả các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng…



Một kết quả nổi bật nữa là thị xã đã quyết liệt triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2019, Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo (giai đoạn 2017-2020), xây dựng một số hạng mục thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo và Di tích Đá cũ Rộc Tưng. Thị xã đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn di tích với việc đề xuất, hoàn thành hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh cho các di tích: đình, miếu Tân Lai, đình Tân An, miếu Thanh Minh, Tây Sơn nhị-Cửu An. Đặc biệt, thị xã đã tổ chức thành công “Tuần lễ sơ kỳ Đá cũ An Khê”, đón tiếp 1.600 lượt khách tham quan; mở cửa Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo và Khu Di tích khảo cổ Rộc Tưng đón 177 đoàn với 11.139 lượt người đến tham quan, tìm hiểu…



Để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đi vào chiều sâu, tạo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thị xã An Khê đang tập trung các bước rà soát, lựa chọn loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, xác định vùng chuyên canh và xây dựng đề án phát triển từng loại cây trồng cụ thể để gắn sản xuất với tiêu thụ. Bước đầu, thị xã đã xây dựng thành công nhãn hiệu “Rau An Khê-Gia Lai”; lựa chọn được định hướng phát triển vùng chuyên canh rau, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu... trên cơ sở liên kết nông dân qua mô hình nông hội, tổ hợp tác và hợp tác xã.



Nỗ lực xây dựng đô thị



Hướng đến mục tiêu nâng cấp đô thị, đầu năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về một số chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xây dựng thị xã An Khê trở thành đô thị loại III trực thuộc tỉnh. Sau 3 năm nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư cải thiện hạ tầng đô thị, đến nay, thị xã An Khê đã đạt 45/59 tiêu chuẩn đô thị loại III (miền núi). Dự kiến trong năm 2020, thị xã sẽ phấn đấu đạt thêm 6 tiêu chuẩn; các tiêu chuẩn còn lại sẽ tiếp tục cân đối nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện theo quy định.

Một góc thị xã An Khê.

Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2020:

Tốc độ tăng giá trị sản xuất 13,52%.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 2.200 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế: ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 52,71%, ngành thương mại-dịch vụ chiếm 37,26% và nông-lâm nghiệp-thủy sản chiếm 10,03%.

Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 1.120 lao động, giảm 0,63% tỷ lệ hộ nghèo...









Hiện nay, thị xã đang nỗ lực hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã An Khê đến năm 2035 làm cơ sở lập các quy hoạch chi tiết để bảo đảm tính định hướng trong phát triển đô thị. Trong đó, dòng sông Ba vốn chứa đựng trong mình nhiều câu chuyện lịch sử của vùng đất An Khê trầm tích, bao đời chở nặng phù sa bồi đắp đồng ruộng An Khê được lựa chọn làm trung tâm và xây dựng thành điểm nhấn trong quy hoạch kiến trúc đô thị. Đây cũng là cách để thế hệ cư dân An Khê hôm nay tôn vinh và tri ân dòng sông huyền sử.



An Khê vinh dự mang trong mình bề dày giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống. Đó là nền tảng quan trọng để kiến tạo một An Khê giàu bản sắc như hôm nay. Trên hành trình xây dựng và phát triển, An Khê luôn chú trọng công tác bảo tồn, khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống, để giá trị văn hóa tốt đẹp cha ông để lại được lưu truyền đến thế hệ hôm nay và mai sau. Đó là hệ thống các phong tục, lễ hội, các bài võ thuật cổ truyền hay nếp nhà cổ vùng Tây Sơn thượng…



NGUYỄN THỊ THANH LỊCH

Bí thư Thị ủy An Khê