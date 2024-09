Cập nhật giá xe Toyota Veloz Cross tháng 9-2024

Toyota Veloz Cross là dòng xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, được giới thiệu trong khuôn khổ Triển lãm GIIAS 2021, diễn ra từ ngày 11 đến 21-11-2021 tại Indonesia. Với thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi và nhiều trang bị tiện nghi, mẫu xe này đã bước vào cuộc đua thị phần MPV, cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Toyota Innova, Suzuki XL7, Suzuki Ertiga,...

Toyota Veloz Cross được thiết kế với phong cách cá tính, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ, đi kèm nhiều trang bị giải trí và công nghệ an toàn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm và khoảng sáng gầm xe 205 mm. So với các mẫu xe trong phân khúc MPV, Veloz Cross có kích thước dài hơn nhưng chiều cao thua thiệt so với các đối thủ như Xpander.

Veloz Cross sử dụng hệ khung gầm Unibody, hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau thanh xoắn, cùng với phanh đĩa ở cả trước và sau, mang đến khả năng vận hành ổn định.

Phần đầu xe thiết kế thể thao với lưới tản nhiệt 6 cạnh và đèn pha LED sắc nét. Cản trước được nhấn mạnh với các hốc đèn sương mù và ốp gầm tạo vẻ cơ bắp. Thân xe có các đường gân dập nổi cùng gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, cảnh báo điểm mù, và camera 360 độ ở phiên bản Top. Đuôi xe nổi bật với đèn hậu LED và đèn báo rẽ hiệu ứng dòng chảy. Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng để tăng không gian chứa đồ.

Nội thất của Veloz Cross hướng tới sự tiện nghi với không gian rộng rãi cho 7 người ngồi. Thiết kế táp-lô và vô lăng bọc da mang lại cảm giác hiện đại và thoải mái. Hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng hệ thống điều hòa tự động. Hàng ghế có thể điều chỉnh linh hoạt, với chế độ ghế sofa độc đáo, giúp mở rộng không gian khi cần.

Về động cơ, Veloz Cross trang bị máy 1.5L, công suất 105 mã lực, kết hợp hộp số vô cấp D-CVT, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị. Xe cũng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình 6,3 lít/100 km. Đặc biệt, phiên bản Top được tích hợp gói công nghệ an toàn TSS (Toyota Safety Sense) với các tính năng như cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn, và 6 túi khí, tăng cường sự an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, Veloz Cross lại thiếu kiểm soát hành trình, một tính năng phổ biến trên nhiều mẫu xe đối thủ.

Tại Gia Lai, Toyota Veloz Cross được phân phối chính hãng với 2 phiên bản và với 5 màu sơn ngoại thất (Đỏ đậm, Trắng ngọc trai, Bạc, Bạc ánh tím, Đen). Mức giá tham khảo như sau:

Tên phiên bản Màu ngoại thất Giá niêm yết (triệu đồng) Giá dự kiến lăn bánh tại Gia Lai (triệu đồng) Veloz Cross CVT Các màu khác 638 705 Trắng ngọc trai 646 714 Veloz Cross CVT Top Các màu khác 660 729 Trắng ngọc trai 668 738

* Giá lăn bánh của Veloz Cross tại Gia Lai sẽ phụ thuộc vào từng phiên bản, khu vực đăng ký và các khoản phí khác nhau như phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các chi phí liên quan.