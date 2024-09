Hyundai Elantra 2024: Mẫu xe Sedan cỡ C tiện nghi, giá vừa tầm

(GLO)- Với thiết kế thể thao khoẻ khoắn cùng nội thất sang trọng, trang bị tiện nghi, Hyundai Elantra 2024 là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sedan cỡ C với giá chỉ từ 579 triệu đồng.

Hyundai là công ty sản xuất ô tô nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1967, Hyundai dần vươn mình phát triển vững mạnh và trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới.

Đến nay, hãng được bán tại hơn 200 quốc gia với hàng ngàn đại lý trên toàn cầu. Trong đó, Elantra là mẫu xe Hyundai khá được ưa chuộng tại Việt Nam.

Hyundai Elantra ra mắt toàn cầu lần đầu tiên vào năm 1990 và hiện đang ở vòng đời thứ 7. Ngày 30-8-2023, Hyundai Elantra 2024 ra mắt khách hàng tại thị trường Bắc Mỹ. Đây cũng là phiên bản nâng cấp đầu tiên của mẫu xe này kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào năm 2021. Tham chiến tại phân khúc sedan C với loạt những cái tên như KIA K3, Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic…

Hyundai Elantra thế hệ mới sở hữu số đo D x R x C lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1430 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.720 mm. So với thế hệ cũ, kích thước của Elantra 2024 đã tăng đáng kể về chiều dài, rộng và trục cơ sở nhưng gầm thấp hơn 20 mm. Xe sở hữu kích thước lớn hơn so với các mẫu xe trong cùng phân khúc như: Kia K3 Toyota Corolla Altis hay Mazda 3.

Hyundai Elantra 2024 sở hữu phong cách thể thao khỏe khoắn nhờ ứng dụng ngôn ngữ thiết kế “Sensual Sportiness” mới. Trong đó, lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn với họa tiết bên trong tạo hình giống mặt cắt của đá quý.

Elantra 2024 gây ấn tượng mạnh với cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED vô cùng sắc nét kết hợp với dải đèn nối liền và kéo dài sang hai bên tạo hình chữ H. Bản tiêu chuẩn dùng bóng Bi-halogen, các bản cao hơn là dạng Projector LED. Bên cạnh đó, đèn định vị ban ngày LED tích hợp ẩn vào lưới tản nhiệt. Ngoài ra, thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi sắc nhọn cùng la-zăng đa chấu 2 tông màu thể thao. Gương chiếu hậu được thiết kế gập, chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ.

Nhờ gia tăng kích thước và trang bị những thiết bị hiện đại, tiện nghi mà khoang cabin của Hyundai Elantra 2024 trở nên rộng rãi và thoải mái hơn so với phiên bản cũ. Cửa gió điều hòa sở hữu đường nét thanh mảnh và ẩn vào 3 đường crom chạy ngang bảng táp-lô. Màn hình giải trí dạng cảm ứng kích thước 10.25 inch nối liền màn hình kỹ thuật số Digital 10.25 inch phía sau vô-lăng.

Ghế xe Elantra 2024 được bọc da và có chức năng sưởi, làm mát ghế. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Hàng ghế sau rộng rãi, thoải mái nhờ gia tăng kích thước và có cửa gió điều hòa riêng.

Điểm mới của Elantra 2024 là sự xuất hiện của động cơ SmartStream mới trên bản N-Line với dung tích 1.6 T-GDi tăng áp, cho công suất 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 265 Nm tại 1.500-4.500 vòng/phút. Động cơ ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD thay cho động cơ Gamma 1.6 T-GDi cũ. Kết hợp với hộp số 7 cấp DCT, Elantra N-Line có thể tăng tốc 0-100 km/h sau 7.7 giây. Elantra thế hệ mới có 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Smart.

Elantra 2024 được trang bị nhiều tính năng đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách như: hệ thống cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và 6 túi khí...





Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh của các phiên bản Hyundai Elantra 2024 tại Gia Lai:

Tên phiên bản Giá niêm yết (đồng) Giá lăn bánh tại Gia Lai (đồng) Elantra 1.6AT Tiêu chuẩn 579.000.000 612.000.000 Elantra 1.6AT Đặc biệt 639.000.000 675.000.000 Elantra 2.0T Cao cấp 699.000.000 738.000.000 Elantra N-line 769.000.000 811.000.000

* Giá lăn bánh của Hyundai Elantra 2024 tại Gia Lai sẽ phụ thuộc vào từng phiên bản, khu vực đăng ký và các khoản phí khác nhau như phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các chi phí liên quan.