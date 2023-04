(GLO)- Được xem là “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương, mô hình bí thư chi bộ, trưởng thôn kiêm tổ trưởng tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ở xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Tin liên quan Pleiku ra mắt Tuyến đường điểm tự quản trật tự đô thị-an toàn giao thông

Là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ tự quản đảm bảo TTATGT thôn 1, bà Đinh Thị Hoan cùng các thành viên Tổ tự quản thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ cho người dân. Bà Hoan cho biết: Công tác đảm bảo TTATGT được Chi bộ đưa vào nghị quyết thực hiện hàng tháng; yêu cầu đảng viên đi đầu thực hiện các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông và trực tiếp nhắc nhở người thân trong gia đình tuân thủ.

Cùng với đó, Tổ tự quản còn phân công thành viên phụ trách từng nhóm hộ, chủ động phối hợp với công an viên nắm bắt, lập danh sách để theo dõi, nhắc nhở các thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm pháp luật về TTATGT như: chạy xe quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định hay tụ tập gây mất an ninh trật tự, chạy xe rú ga, nẹt pô, lạng lách đánh võng… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước đây, thôn 1 có 5 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT. Tổ tự quản cùng các đoàn thể của thôn, lực lượng Công an xã phối hợp cùng gia đình quản lý, giáo dục, răn đe. “Cách làm này đã từng bước làm thay đổi nhận thức của các thanh-thiếu niên. Từ đó, các cháu nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ mỗi khi lưu thông trên đường. Nhờ đó, 2 năm trở lại đây, trên địa bàn thôn không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào, tình hình vi phạm TTATGT cũng giảm đáng kể. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn”-bà Hoan cho hay.

Có con trai nằm trong danh sách thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT, thường tụ tập bạn bè gây mất an ninh trật tự trong thôn nên ông Đinh Choái (thôn 1, xã Đông) rất phiền lòng. Vì vậy, khi các thành viên Tổ tự quản đến tận nhà vận động, gia đình ông cũng tích cực phối hợp, nhắc nhở, theo dõi diễn biến quá trình thay đổi nhận thức của con.

“Gia đình thường xuyên nhắc nhở con khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không chạy quá tốc độ hoặc chở quá số người quy định. Lâu dần cháu cũng ý thức hơn, chấp hành tốt các quy định về bảo đảm TTATGT, không còn tụ tập gây rối như trước mà biết chăm lo hỗ trợ gia đình sản xuất”-ông Choái phấn khởi nói.

Trong khi đó, ông Trịnh Đình Hải-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2-cho biết: Với vai trò Tổ trưởng Tổ tự quản đảm bảo TTATGT, ông thường xuyên phối hợp với các đoàn thể và lực lượng Công an xã gặp gỡ, tuyên truyền trực tiếp đến từng thanh-thiếu niên để góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm.

“Chúng tôi cũng luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, gắn việc xây dựng văn hóa giao thông với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”-ông Hải nêu giải pháp.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn-Bí thư Đảng ủy xã Đông: “Mô hình Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại 6 thôn, làng góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân. Các chi bộ thôn đã xây dựng nghị quyết rất cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề này. Từ hiệu quả thực tế, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian đến”.

Huyện Kbang hiện duy trì 110 tổ tự quản đảm bảo TTATGT hoạt động tại tất cả các xã, thị trấn. Thành viên các tổ tự quản chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nhưng ai cũng tâm huyết, nỗ lực góp sức vì mục tiêu bảo đảm TTATGT, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Thượng tá Trần Đăng Khoa-Phó Trưởng Công an huyện Kbang-nhấn mạnh: Thời gian tới, Công an huyện sẽ tổ chức củng cố và nhân rộng mô hình tổ tự quản này, trên cơ sở đó chỉ đạo lực lượng Công an xã hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn giúp các tổ tự quản hoạt động ngày một tốt hơn.