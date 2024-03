Cảnh giác với các website, fanpage giả mạo trang của Cục An ninh mạng

Dù cơ quan chức năng, báo chí, dư luận nhiều lần phản ánh, cảnh báo nhưng thực tế vẫn liên tục có thêm nạn nhân mất tiền do bị lừa đảo qua điện thoại, internet.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết một số đối tượng gọi điện thông báo nội dung liên quan đến các vụ án, vụ việc Cơ quan Công an đang điều tra để uy hiếp, đe dọa, gây hoang mang, lo sợ cho người dân.

Một số đối tượng đã mạo danh lãnh đạo công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng với mục đích lừa đảo.

Theo cơ quan công an, Đào Văn Lắm đã sử dụng tên giả là Quốc (đóng vai cháu của Võ Quang Trực) giúp lau chùi nhà cửa, bưng bê trái cây và "hòn đá quý” đặt lên bàn thờ và được trả công 90 triệu đồng.

Tây nguyên là vùng có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh của đất nước ta.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép đã hình thành với sự câu kết giữa các đối tượng ở trong và ngoài nước.

Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Hoàng Ngọc Thắng (SN 1986; nơi đăng ký thường trú: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) cho biết, đang tiếp nhận tin báo của nhiều nạn nhân bị lừa đảo số tiền lớn khi tham gia bình chọn trên các trang web khiêu dâm.