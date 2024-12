Cảnh báo gia tăng tai nạn giao thông cuối năm

Ngoài việc tăng cường thêm chuyến xe, nhiều doanh nghiệp, đơn vị vận tải vì để tối ưu lợi nhuận trong mùa kinh doanh cuối năm đã bất chấp cơi nới thùng xe, chở quá khổ, quá tải, quá số người quy định, đồng thời phóng nhanh, vượt ẩu, bất chấp quy định của pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

Cán bộ Công an huyện Chư Sê tuyên truyền, nhắc nhở người dân không chở người trên thùng xe công nông. Ảnh: R.H

Theo số liệu của Bộ Công an, tháng 12-2023, TNGT tăng cả 3 tiêu chí so với tháng 11 khi toàn quốc xảy ra 2.279 vụ (tăng 329 vụ), làm chết 930 người (tăng 45 người), bị thương 1.798 người (tăng 283 người). Con số này lại tiếp tục tăng trong tháng 1-2024 khi xảy ra 2.434 vụ làm 967 người chết và 2.037 người bị thương.

Đặc biệt, chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8 đến 14-2), toàn quốc xảy ra 541 vụ TNGT, làm chết 214 người, bị thương 504 người. Những số liệu thống kê cho thấy nguy cơ mất ATGT và TNGT dịp cuối năm luôn là vấn đề đáng báo động.

Tại Gia Lai, thời điểm này, các địa phương ở khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh đang bước vào vụ thu hoạch mía. Các lực lượng chức năng phối hợp cùng địa phương, doanh nghiệp thu mua và đơn vị vận chuyển đã triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng xe chở mía quá khổ, quá tải.

Cụ thể, Công an tỉnh phối hợp với Nhà máy Đường An Khê phát động ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, bảo đảm ATGT đối với nhà máy, cá nhân kinh doanh vận tải niên vụ 2024-2025. Tương tự, ngay từ đầu vụ thu hoạch, Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai đã ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh và Công an các địa phương trong vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong vụ thu hoạch mía.

Theo đó, Công ty cam kết tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về vận tải đường bộ, đặc biệt là không cho phép các phương tiện vận chuyển mía chở quá khổ, quá tải. Đối với các phương tiện khi vào nhà máy, đơn vị yêu cầu tài xế và chủ phương tiện không đậu xe ở ven đường hoặc dọc tuyến quốc lộ 25, tránh gây ảnh hưởng đến giao thông. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định đã được ký kết trong hợp đồng.

Ngoài ra, lực lượng Công an các địa phương cũng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, gây ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của các phương tiện khác.

Cùng với các địa phương trong cả nước, lực lượng Công an tỉnh cũng vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2025, trong đó có mục tiêu đảm bảo ATGT, tập trung kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí.

Theo Thông tư số 73/2024/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 1-1-2025, bên cạnh việc kiểm soát thông qua hệ thống camera trên tuyến giao thông, trong đô thị thì Cảnh sát Giao thông có thể khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe để xử lý vi phạm.

Ngoài ra, Cảnh sát Giao thông có thể kiểm soát thông qua tiếp nhận dữ liệu thu thập được từ công trình kiểm soát tải trọng xe để kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ, tải trọng xe, các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đây là giải pháp hữu hiệu giúp cho lực lượng chức năng có thêm cơ sở để xử phạt các phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông theo đúng tinh thần không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Để đảm bảo ATGT, hạn chế tối đa các vụ tai nạn, nhất là vào thời điểm cuối năm, rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Trong đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; rà soát, khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, mỗi người khi điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật, văn hóa tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.