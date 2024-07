Cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Lán Tranh bị hành hung ngay tại trụ sở

Ngày 4/7, những cán bộ tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) Lán Tranh, thuộc Ban Quản lý rừng Sêrêpốk (huyện Đam Rông, Lâm Đồng), vẫn trong tình trạng bàng hoàng sau sự việc đáng tiếc xảy ra tại trụ sở trạm vào chiều ngày 27/6/2024 - khi một nhóm người dân đã đến trụ sở Trạm lăng mạ và hành hung một số cán bộ bảo vệ rừng đang trực tại Trạm.

Theo thông tin từ Trạm QLBVR Lán Tranh, vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 27/6/2024, tại Trạm QLBVR Lán Tranh, khi các cán bộ đang làm việc, thì bất ngờ một nhóm gồm 6 người thuộc gia đình bà B.K.H, ngụ tại thôn Lán Tranh, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương đã xông vào trụ sở và mắng chửi cán bộ với lý do họ cho rằng cán bộ Trạm đã giải tỏa cây cà phê của gia đình họ.

Đáng chú ý, ông K.S.M.H, là bố của bà K.H, đã trực tiếp tấn công Trạm trưởng là ông Vũ Kim Tú bằng cách đánh đấm và đá, còn hai nhân viên của trạm là ông Ko Sã K’Húy và Long Đinh Ha Sol đã bị ông này dùng mũ bảo hiểm đánh.

Thấy thái độ hung hăng, cán bộ trong trạm đã tìm cách trốn thoát và rất may không ai bị thương nặng, chỉ có ông Kơ Sã K’Húy bị xây xát nhẹ ở tay và hiện vùng ngực vẫn còn đau.

Sau khi tấn công, nhóm người này tiếp tục mắng chửi và đe dọa sẽ tấn công cán bộ nếu gặp ở đường, thậm chí còn đe dọa về việc gài mìn trong rừng hoặc sử dụng một số biện pháp khác. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, nhóm người này đã tự rời khỏi trạm.

Sự việc này đã gây ra tình trạng hoang mang và ảnh hưởng lớn đến tâm lý của lực lượng bảo vệ rừng trên toàn đơn vị. Nhằm tạo sự răn đe trong cộng đồng và người dân, đồng thời ổn định tâm lý cho lực lượng bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Rừng và Phòng hộ Sêrêpốk đã lập biên bản báo cáo sự việc và đề nghị UBND huyện Đam Rông chỉ đạo Công an huyện Đam Rông, UBND xã Đạ Long phối hợp với Công an huyện Lạc Dương, UBND xã Đưng K’Nớ triển khai lực lượng điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng liên quan.

Theo báo cáo của Trạm QLBVR Lán Tranh, trong thời gian gần đây, trạm đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đam Rông liên quan đến việc giải tỏa cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.

Trong quá trình này, Ban Quản lý rừng và phòng hộ Sêrêpốk đã tiến hành quyết liệt công tác giải tỏa cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Điều này góp phần thu hồi đất để trồng rừng và phát triển nguồn lợi từ lâm phần thuộc quản lý của đơn vị. Tuy nhiên, việc này đã ảnh hưởng đến lợi ích của các cá nhân và hộ gia đình có diện tích cây trồng bị giải tỏa.

Gần đây nhất, vào ngày 20/6/2024, trong quá trình kiểm tra rừng tại khoảnh 2 tiểu khu 73B, Ban Quản lý và Trạm QLBVR Lán Tranh đã phát hiện một vụ tái lấn chiếm cây cà phê (diện tích trước đó đã được giải tỏa vào ngày 14/3/2024). Đơn vị đã tiếp tục tiến hành giải tỏa các cây cà phê mới mọc và không cho phép hộ dân canh tác hoặc sử dụng đất trái phép.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, giải quyết theo quy đinh của pháp luật.