Sáng 30-8, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên và có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm...

Thời tiết vào sáng sớm 30-8, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 70 mm như Quân Chu (Thái Nguyên) 141,2 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 138,2 mm, Ngọk Tụ (Kon Tum) 120,2 mm, Rô Men (Lâm Đồng) 77,8 mm, Hòa Khánh (Đắk Lắk) 73,6 mm,…

Khu vực Nam Trung Bộ dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và và đêm 30-8, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 90 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Lào Cai, Mường Khương, Sa Pa, Si Ma Cai, Văn Bàn (Lào Cai); Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bái, Yên Bình (Yên Bái); Sơn Dương, Yên Sơn (Tuyên Quang).

Sáng sớm ngày 30-8, khu vực các tỉnh trên đã có mưa, có nơi mưa to như Cam Cọn (Lào Cai) 57,8 mm; Tân Đồng (Yên Bái) 26,6 mm Tân Thanh (Tuyên Quang) 28 mm,... Trong sáng 30-8, khu vực các tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Trên biển, ngày và đêm 30-8, vùng biển Từ Ninh Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m; biển động.

Khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 m.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 30-8, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 29-8 đến 3 giờ ngày 30-8 có nơi trên 70 mm như Quân Chu (Thái Nguyên) 141.2 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 138.2 mm.

Dự báo hôm nay, miền Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 90 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 70 mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo thời tiết Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.