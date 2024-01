Bước đột phá của bóng đá phong trào ở Gia Lai

(GLO)- Đang ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, anh Đào Quốc Việt (SN 1991, tổ 4, phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) không may bị tai nạn phải cắt bỏ 2 cánh tay. Bằng ý chí và nghị lực cùng niềm đam mê chạy bộ, anh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tự mình mở ra cánh cửa tương lai.

(GLO)- Tối 21-12, tại sân bóng K3 (phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch bóng đá nam 7 người thị xã An Khê năm 2023.