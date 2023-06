Bóng đá nữ Việt Nam tiệm cận đẳng cấp World Cup

KHÔNG CAM CHỊU KHI ĐỐI ĐẦU ĐỐI THỦ MẠNH

Cách đây gần 1 năm, đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đội tuyển nữ Pháp 0-7 tại sân Stade de la Source. Đội khách bị thủng lưới ở phút thứ 5 và vỡ trận nên nhận thêm 6 bàn thua ngay hiệp 1. Còn ở trận đấu với đội tuyển nữ Đức, đối thủ mạnh hơn nhiều so với đội tuyển nữ Pháp, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng để thủng lưới ngay phút thứ 3 nhưng điều khác biệt là họ đã không vỡ trận và sụp đổ. Mà ngược lại, các tuyển thủ nữ Việt Nam đã có một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử bóng đá nữ nước nhà.

Đối đầu với các ngôi sao hàng đầu thế giới, Kim Thanh và các đồng đội đã không hề e ngại: mạnh dạn trong từng pha tranh chấp, đeo bám và cản phá, lăn xả để giành bóng trong chân đối phương. Họ cũng rất tự tin, chủ động ở những tình huống phản công hoặc kiểm soát bóng, tìm kiếm cơ hội tấn công. Đó là một tâm thế hoàn toàn khác với những thất bại đầy cam chịu trước đó.

HÌNH THÀNH LỐI CHƠI RÕ NÉT VÀ HIỆU QUẢ

Nếu như chỉ nhìn vào tỷ số thì trận thua 1-2 trước đội tuyển nữ Đức đã là một kỳ tích của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng các cô gái Việt Nam còn làm được nhiều điều lớn lao hơn thế. Nếu như một năm trước chúng ta chỉ có được 1 pha dứt điểm ở trận gặp tuyển nữ Pháp thì ở trận gặp tuyển nữ Đức, Việt Nam có tới 8 tình huống dứt điểm.

Quan trọng hơn, các cơ hội của Việt Nam đều đến từ những tình huống tấn công chủ động. Việt Nam đã có những miếng đánh rất hiện đại, nhanh, chính xác, có uy lực và cũng rất đẹp mắt. Chẳng hạn như pha bóng phối hợp nhuần nhuyễn ở đáy biên, sau đó trả ngược cho Hải Yến, Dương Thị Vân sút xa. Cả 2 tình huống dứt điểm từ ngoài vạch 16,50 m của Yến - Vân đều hiểm hóc. Hay như tình huống Tuyết Dung đã rất tinh quái bắt bài cắt được đường chuyền về của hậu vệ trái của tuyển nữ Đức, có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương.

Điều này chứng tỏ HLV Mai Đức Chung đã có những phương án sẵn sàng khi phải đương đầu với những đối thủ cực mạnh mà hàng tấn công không có cơ hội tiếp cận khu vực cấm địa.

TRƯỞNG THÀNH VƯỢT BẬC

Tiến bộ hơn nữa là nhiều thời điểm đội nữ Việt Nam tràn sang phần sân đối phương pressing tầm cao và khiến đối phương mắc lỗi. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong trận đấu vừa rồi là những tình huống phòng ngự chuyển đổi trạng thái vô cùng chính xác và hiệu quả của Thanh Nhã và đồng đội.

Pha ghi bàn của Nhã xứng đáng 10 điểm cho sự tập trung của hàng phòng ngự, đường chuyển mẫu mực vào khoảng trống và khả năng tăng tốc, sự tự tin và bản lĩnh của số 19 trong tình huống đối mặt. Nhưng trước đó thì đội nữ Việt Nam cũng đã có một tình huống tấn công trực diện cực hay với đường chuyền 1 chạm đầy cảm giác và tốc độ băng lên của Vũ Thị Hoa. Trong pha bóng đó, thời điểm bóng rời tay Kim Thanh đến khi Hoa dứt điểm, bóng chỉ qua chân 3 cầu thủ và tổng thời gian chỉ tầm 12 giây. Một pha bóng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của các nữ tuyển thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về đến Hà Nội vào trưa 27.6 và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam đến ngày 4.7. Ngày 2.7, đội sẽ dự tiệc xuất quân do Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức. Ngày 5.7, đội lên đường sang New Zealand dự World Cup và có 2 trận giao hữu gặp đội nữ Tây Ban Nha, đội New Zealand. Ngày 22.7, đội bắt đầu thi đấu ở bảng E, gặp đội Mỹ; ngày 27.7 gặp đội Bồ Đào Nha và ngày 1.8 gặp đội Hà Lan.

Trung Ninh