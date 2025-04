Bờ Ngoong nhân rộng mô hình “Ánh sáng an ninh”

(GLO)- Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã triển khai hiệu quả mô hình “ Ánh sáng an ninh ”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Khi chưa có hệ thống đèn điện, tuyến đường qua các thôn, làng như: Puih Jri, Thoong Nha và Đoàn Kết (xã Bờ Ngoong) thường xảy ra tai nạn giao thông vào ban đêm, nhất là mùa thu hoạch nông sản. Nguyên nhân là do lượng phương tiện lưu thông tăng cao trong khi hệ thống chiếu sáng không đảm bảo khiến việc di chuyển khó khăn dẫn đến tai nạn.

Ông Đinh Ngờ-Bí thư Chi bộ làng Puih Jri giới thiệu về mô hình “Ánh sáng an ninh” tại làng mình. Ảnh: R.P

Bên cạnh đó, tuyến đường này dù đã được trang bị hệ thống camera an ninh nhưng do thiếu hệ thống chiếu sáng, chất lượng hình ảnh ghi lại bị hạn chế nên gặp khó khăn trong việc giám sát và truy vết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Để khắc phục tình trạng này, năm 2023, xã Bờ Ngoong đã hỗ trợ mỗi thôn, làng 5 bóng đèn năng lượng mặt trời. Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách địa phương. Ông Đinh Ngờ-Bí thư Chi bộ làng Puih Jri-cho biết: Làng có 243 hộ với 1.035 khẩu, trong đó hơn 70% là người Bahnar. Sau khi hệ thống đèn năng lượng mặt trời được xã lắp đặt, hiệu quả mang lại rõ rệt, đặc biệt là tình trạng va chạm giao thông vào ban đêm giảm đáng kể.

Nhận thấy lợi ích của mô hình này, hệ thống chính trị làng đã tổ chức họp bàn, vận động người dân quyên góp kinh phí để lắp đặt thêm đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường. Vào mỗi mùa thu hoạch nông sản, hệ thống chính trị làng Puih Jri kêu gọi bà con đóng góp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của hệ thống đèn chiếu sáng.

Nhờ đó, người dân đồng tình hưởng ứng, đóng góp hơn 7 triệu đồng để lắp đặt thêm 5 bóng đèn năng lượng mặt trời. Không dừng lại ở việc lắp bóng đèn trên các tuyến đường nội làng, nhiều hộ còn chủ động tự lắp đặt hệ thống chiếu sáng trước nhà mình. Tháng 1-2025, xã tiếp tục vận động các nhà hảo tâm tài trợ thêm 20 bóng đèn năng lượng mặt trời cho làng.

Tại xã Bờ Ngoong mô hình ánh sáng an ninh được lắp đặt tại tuyến đường liên xã, nơi lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Ảnh: R.H

Ngày 19 và 20-3 vừa qua, xã Bờ Ngoong tiến hành lắp đặt thêm 70 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường liên xã dài 3 km, đi qua các thôn, làng: Thoong Nha, Puih Jri và Đoàn Kết. Hệ thống trụ đèn và bóng đèn được bố trí cách nhau 50 m, đảm bảo ánh sáng đồng đều. Tổng kinh phí thực hiện là 94,5 triệu đồng, huy động từ đảng viên trong Đảng bộ xã, đảng viên nơi cư trú, cán bộ, công chức, các đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp và cá nhân.

Anh Đinh Ngơnh (làng Puih Jri) chia sẻ: “Trước đây, vào buổi tối, con đường tối om, vắng vẻ, ai cũng ngại ra đường. Giờ đây, tuyến đường có điện chiếu sáng vào ban đêm, người dân đi lại thuận lợi, an toàn; tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cũng tốt hơn. Đường làng bây giờ không chỉ an toàn mà còn đẹp hơn, bà con ai cũng vui mừng”.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Viết Nghị-Phó Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong-cho biết: Mô hình “Ánh sáng an ninh” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trước khi thực hiện, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, xác định tuyến đường lắp đặt, dự trù kinh phí và phương thức triển khai. Đặc biệt, mô hình nhận được sự tham gia tích cực của các đảng viên. Việc huy động kinh phí được công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, từ đó nâng cao hiệu quả mô hình và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong xã hội.

“Thời gian tới, xã tiếp tục huy động kinh phí và vận động nguồn lực xã hội hóa để mở rộng hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường còn lại. Mục tiêu là đảm bảo tất cả thôn, làng đều có điện đường, giúp người dân đi lại an toàn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống”-ông Nghị thông tin thêm.