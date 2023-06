Bắt tài xế trong đường dây vận chuyển gỗ lậu do giang hồ khét tiếng ở Gia Lai cầm đầu

(GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Võ Văn Minh Trí (SN 2001, trú tại tổ 1, phường An Tân); Cao Vĩ Điền (SN 2003, trú tại tổ 3, phường Ngô Mây) và Phan Thị Thu Hoài (SN 1992, trú tại tổ 5, phường An Phú, cùng thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.