Bắt nữ Tổng giám đốc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà

(GLO)- Sáng 22-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình người có công tiêu biểu ở huyện Kbang.

Nguyễn Thị Thỏa, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Phượng Dực, tự ý cho 24 giáo viên, nhân viên nghỉ dài hạn nhưng vẫn chi trả lương, sau đó yêu cầu chuyển lại tiền cho trường để chi tiêu trái quy định.

Liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố thêm cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa cùng một thuộc cấp.

Dù không phải đất do mình sở hữu nhưng lãnh đạo Công ty Khải Tín vẫn lừa đảo bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đăng kiểm viên thuộc Chi cục đăng kiểm số 10 về tội nhận hối lộ, cùng với 3 bị can khác liên quan trong vụ án.

Mở rộng điều tra vụ án Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 3 bị can khác.