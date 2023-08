Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh bán thuốc giả chiếm đoạt tiền

Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa điều tra làm rõ và truy bắt được nhóm đối tượng từ TP. Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan Xét xử vụ buôn bán thuốc giả: Các bị cáo quanh co, chối tội

Trước đó, ngày 28/7/2023, bà Phạm Thị Dung (SN 1958, trú phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) đến Công an phường Tân Thành trình báo về việc bị một nhóm đối tượng thôi miên, lừa bán thuốc giả rồi chiếm đoạt 9,9 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Tân Thành nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Buôn Ma Thuột xác định nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên đã tẩu thoát về địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 25/8/2023, tổ công tác của Công an TP. Buôn Ma Thuột đã đến TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 13, quận Tân Bình bắt giữ nhóm đối tượng này, gồm: Trần Thị Thu (SN 1972), Nguyễn Xuân Vinh (SN 1969), cùng trú tại tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, trú TP. Hồ Chí Minh) và Lê Thị Oanh (SN 1972, trú tại tỉnh Quảng Ngãi). Nhóm này do Thu cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thu đã rủ các đối tượng trong nhóm cùng đi lừa bán thuốc chữa bệnh (thuốc giả). Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bắc và 10 hộp giấy có in tên “Phong Quế Chi”, “Viện khoa học 103, 108” về tự đóng gói. Sau đó, các đối tượng rủ nhau lên TP. Buôn Ma Thuột thuê khách sạn ở để “hành nghề”.

Trước khi thực hiện, Thu bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng người. Cụ thể, Vinh giả làm bác sĩ, đứng ở khu vực gần nơi Thu tiếp cận người mua thuốc. Kim Anh sẽ hỗ trợ đưa ra thông tin gian dối đây là thuốc quý, người nhà đã mua uống và lành bệnh để tạo lòng tin cho người bị hại. Còn Oanh đứng từ xa cảnh giới.

Sáng 28/7/2023, nhóm đối tượng đến ngã tư đường Mai Hắc Đế - Giải Phóng (phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) tiếp cận bà Dung rồi dàn cảnh lừa bán thuốc giả chiếm đoạt 9,9 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan Công an thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên sớm đến Công an TP. Buôn Ma Thuột trình báo để được xử lý theo quy định.