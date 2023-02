Lãnh 48 tháng tù vì tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (GLO)- Sáng 24-2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Puih Thiệp (SN 2000, trú tại làng Pleiku Roh, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Ksor Yiêp (SN 1999, trú tại làng KMông, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) 30 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-07D ở Hà Nội Công an H.Đông Anh (Hà Nội) vừa bắt khẩn cấp 5 người ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D. Trong số các nghi phạm bị bắt có giám đốc và phó giám đốc của trung tâm này.

Xã Uar khen thưởng tập thể, cá nhân bắt giữ đối tượng trộm cắp liên tỉnh (GLO)- Ngày 24-2, UBND xã Uar (huyện Krông Pa) tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống tội phạm.

Bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi giết người (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng, gồm: Rcom Vỏ (SN 2003); Rơ Ô Tiêm (SN 2005); Nay Kiên (SN 2001) và Nay Thanh (SN 2004, cùng trú tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi giết người.

Khám xét nhà bà Đặng Thị Hàn Ni Sau khi khởi tố, tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni, các cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bà ở quận 7, TP HCM.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Anh Quân, bà Đặng Thị Hàn Ni Tiến sỹ luật Đặng Anh Quân bị khởi tố vì đã đưa một số thông tin xuyên tạc, vu khống trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, trong khi bà Đặng Thị Hàn Ni bị khởi tố vì hành vi vu khống.

Công an thị xã An Khê bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý (GLO)- Chiều 24-2, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Văn Thị Ái (42 tuổi, trú tại tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh bị cáo buộc nhận 14 tỷ đồng tiền 'hoa hồng' Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh cùng 14 bị can khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong vụ án xảy ra tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh.

Bắt giam nữ chuyên viên Sở Xây dựng Hải Phòng chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng Chiều 24.2, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an thành phố vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Thúy Liên (sinh năm 1974, trú quận Ngô Quyền) để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn đoạt tài sản”.

Vụ bắt tướng Ca: Rất nhiều công ty liên quan đến 7.500 tỉ đồng mua bán hóa đơn Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh có rất nhiều công ty, đơn vị có liên quan đến các hoạt động mua bán hóa đơn trái phép của ông “trùm” Trương Xuân Đước. Trong khi đó, đại diện Cục thuế Hải Phòng cho biết, hệ thống công ty của Đước tại Hải Phòng dừng hoạt động cách đây vài năm.

TP. Pleiku phạt Công ty TNHH Hoàng Phương Gia Lai 40 triệu đồng (GLO)- Chiều 23-2, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng xác nhận ngày 22-2 đã ký quyết định xử phạt Công ty TNHH Hoàng Phương Gia Lai (99 Yên Đỗ, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) 40 triệu đồng vì đã có hành vi chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép trong quá trình thi công hố trồng cây công trình hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường Lê Duẩn.

Giám đốc đăng kiểm đường thủy cùng 3 thuộc cấp ở Thái Bình bị bắt (GLO)- Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Trung Hải (SN 1964, Giám đốc Chi cục đăng kiểm số 11) cùng 3 thuộc cấp về hành vi nhận hối lộ.



An Khê nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông (GLO)- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại địa bàn cơ sở, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị ủy ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo hệ thống chính trị tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Một cán bộ ở Bình Thuận bị bắt vì liên quan đất đai Do động cơ cá nhân, cán bộ địa chính xã đã cố ý không thực hiện đầy đủ quy định về pháp luật đất đai dẫn đến việc cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Thuận cấp 2 sổ đỏ trên cùng 1 thửa đất.

Ia Grai: “Nóng” tình trạng khai thác khoáng sản trái phép (GLO)- Những năm qua, Ia Grai là “điểm nóng” về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Để ngăn chặn tình trạng này, huyện đang siết chặt hơn nữa công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt tạm giam Lê Minh Thể về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ (GLO)- Ngày 22-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Thể (SN 1963, trú tại số 367/21 Đường Trần Quang Diệu, phường An Thới) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.



