Bảo Lộc: Liên tiếp triệt phá 2 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp vàng

Các đối tượng sau đó đã bị cơ quan công an nhanh chóng truy xét, bắt giữ.

Ngày 8/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Đoàn Công Thành (31 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc); Nguyễn Văn Nam (25 tuổi) và Huỳnh Tấn Tài (22 tuổi) cùng ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là 3 đối tượng liên quan trực tiếp đến 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Đam B’ri và phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc) trong những ngày đầu tháng 4.

Cụ thể, vào ngày 3/4, Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận tin báo về vụ việc mất trộm tài sản xảy ra tại nhà ông Đỗ Văn Cao (Thôn 4, xã Đam B’ri). Theo trình bày của gia chủ, cho thấy, kẻ gian đã lợi dụng cả nhà đi vắng đã phá khóa cửa đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị như vàng, điện thoại, ipad với tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm. Đến ngày 6/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Đoàn Công Thành là đối tượng trực tiếp gây ra vụ trộm nên đã triệu tập lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận đã đột nhập nhà ông Cao lấy trộm 4 chiếc nhẫn vàng, 1 chiếc ipad và 1 chiếc điện thoại di động. Đoàn Công Thành là đối tượng nghiện ma túy và đã có tiền án 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tiếp đó, trong ngày 6/4, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Bảo Lộc tiếp tục nhận tin báo về tội phạm của ông Bùi Văn Nông (42 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát) trình báo về việc kẻ gian đột nhập vào nơi làm việc tại nhà nghỉ Mimosa (đường Lê Đại Hành, phường Lộc Phát) lấy trộm tiền, 2 nhẫn vàng, 1 lắc tay, 1 sợi dây chuyền vàng và 2 chiếc đồng hồ. Sau khi vào cuộc truy xét, đến trưa cùng ngày 6/4, cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Văn Nam và Huỳnh Tấn Tài lên làm việc đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Nam và Tài khai nhận: Vào trưa 4/4, Nam và Tài rủ nhau đi lấy trộm tài sản . Sau đó, Tài chở Nam bằng xe máy đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường thuộc trung tâm TP Bảo Lộc. Sau khi phát hiện nhà nghỉ Mimosa không có người trông coi nên đã cùng nhau đột nhập lấy trộm tài sản. Sau khi lục lọi lấy trộm 7 triệu đồng tiền mặt, nhẫn vàng, lắc tay, dây chuyền và 2 chiếc đồng hồ rồi cùng nhau tẩu thoát.

Hiện, các đối tượng Đoàn Công Thành, Nguyễn Văn Nam và Huỳnh Tấn Tài đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”; đồng thời, triển khai các biện pháp thu hồi tài sản để trả lại cho các gia chủ.

Để đề phòng các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần chủ động thực hiện tốt công tác phòng-chống trộm cắp, không nên cất giữ các loại tài sản có giá trị như vàng, tiền… trong nhà khi đi vắng.